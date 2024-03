Basket, in Divisione Regionale 2, successo importante del CUS Pisa, in casa con Prato

Pisa, 11 marzo 2024 – Importante successo del Cosmocare CUS Pisa, nel campionato di Divisione Regionale 2, in casa contro la Scuola Basket Prato: gli uomini di Leoncini, dopo un avvio incerto, hanno vinto nettamente schiacciando gli avversari nella ripresa. Per Lasala e compagni si tratta di un altro passo di avvicinamento al blocco delle prime quattro, che lotteranno nella seconda fase per la promozione. LA CRONACA – Inizia male la gara per i colori gialloblù, con gli ospiti che prendono un vantaggio di 5 lunghezze nel primo quarto, chiuso sul 13-18, sostanzialmente invariato nel secondo, con le due squadre al riposo sul 33-39. Alla ripresa del gioco il Cosmocare Cus appare trasformato, trova subito tre canestri di Paradisi e, con una buona difesa, raggiunge e sorpassa gli avversari nel terzo periodo, concluso sul 57-50. Nel finale Prato non ne ha più e 6 punti di Raimo chiudono definitivamente il match in favore dei padroni di casa (66-53). I VALORI – Positiva nel complesso la prova dei gialloblù, con quattro atleti in doppia cifra, Lasala a 10 (5 su 7 da due, 6 palle recuperate, 5 falli subiti), Papa a 12 (6 su 9 da due, 9 rimbalzi), Paradisi a 14 (7 su 11 da due), Raimo a 16 (3 su 10 da tre, 2 su 5 da 2, 3 su 3 ai liberi). Cosmocare CUS Pisa-Scuola Basket Prato 66-53 Parziali: 13-18, 20-21, 24-11, 9-3 Cosmocare CUS Pisa: Fusco 1, Fruzza 7, Mariotti 1, De Vincentiis, Vitellozzi 2, Lasala 10, Papa 12, Raimo 16, Paradisi 14, Terni, Piccoli, Ndjock. All.: Leoncini.

GC