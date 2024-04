Basket, in Divisione Regionale 2, torna al successo il GMV a Prato

Pisa, 22 aprile 2024 – Dopo un digiuno che durava da quattro giornate, torna al successo il GMV dei giovani, opposto in trasferta alla Scuola Basket Prato, nella penultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone C. Senza atleti senior, con molti under a referto, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno stentato in avvio, per poi passare in testa prima del riposo e mantenere il vantaggio nella ripresa, nonostante la stanchezza ed una panchina cortissima. LA CRONACA – Il primo quarto vede i biancoverdi, totalmente spenti, commettere numerosi errori in fase difensiva ed in fase di transizione, mentre i padroni di casa sono bravi ad approfittarne e a portarsi in vantaggio per 19-11. Nel secondo quarto l’atteggiamento di Bini e compagni cambia completamente, i ragazzi di Piazza e Meschinelli prendono fiducia, si dispongono bene in difesa e pungono finalmente in attacco, tanto da non lasciar respirare i padroni di casa: i biancoverdi riescono così a recuperare e mettere la freccia, andando negli spogliatoi con un vantaggio di 5 lunghezze (23-28). Al rientro dopo la pausa lunga, entrambe le squadre rafforzano la fase difensiva, perdendo precisione e lucidità in attacco e sprecando palloni importanti: il GMV riesce però ad incrementare il proprio vantaggio di un canestro ed il terzo periodo si chiude sul 29-36. Nell'ultimo quarto, con la stanchezza che avanza, sia da una parte, sia dall'altra, gli errori in fase difensiva si sprecano, i padroni di casa recuperano terreno, ma, a tre minuti dalla fine, una tripla di Ferretti infonde nuova fiducia a tutto il GMV, che riesce così ad allungare nuovamente fino al termine (44-52). I VALORI – Con la squadra ai minimi termini, con soli dieci ragazzi a referto, otto sono andati a segno, con Badalassi ancora in doppia cifra. Una menzione speciale va al solito Aldo Bini, che ha lottato ai rimbalzi con tutte le sue energie, nonostante avversari più alti e fisicamente più prestanti per tutti i quaranta minuti, catturandone 15 in totale. Scuola Basket Prato-GMV 44-52 Progressivo: 19-11, 23-28, 29-36 GMV: Bini 9, Spagnoli, Ferretti 4, Botto 5, Fabbrini 2, Sampaolo, Mendoza 8, Puccinelli 3, Badalassi 18, Abruzzese 3. All.: Piazza.