Basket, in Divisione Regionale 2 torna al successo la IES Sport Pisa

Pisa, 11 dicembre 2023 – Torna al successo la IES Sport Pisa, nella nona giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno meritatamente vinto sul campo della US Città di Capannori, mantenendosi sempre in lieve vantaggio e riuscendo ad assestare nel finale il colpo del ko. LA CRONACA – Il primo quarto è sostanzialmente in equilibrio e molto combattuto, con i biancocelesti che chiudono il parziale avanti di un canestro. Nel secondo periodo le soluzioni offensive di Villani e Sciamanda accompagnano i pisani al riposo con un buon vantaggio (31-40), diventato di 15 punti in avvio di ripresa, per poi ridursi a 2 per i canestri avversari di Ghiarè e Passaglia, ed attestarsi a 5 al termine del terzo periodo (50-55). Riassettate le fila nel quarto, i biancocelesti riportano presto il vantaggio a 12 lunghezze, mantenendolo in chiusura a due cifre (64-74). I VALORI - Tra i singoli, oltre a Villani (22 punti) e Sciamanda (15), buona la partita di Bonasera (15) che ha trovato buoni canestri da tre punti e buoni assist. Nella gestione del gioco spiccano Betti e Tasca, mentre in difesa, da segnalare le ottime prove di Gennai, Bonacci e Betti. US Capannori-IES Sport Pisa 64-74 Progressivo: 17-19, 31-40, 50-55 IES Sport Pisa: Villani 22, Tasca 10, Giusfredi 1, Bonasera 15, Betti 4, Ardinghi, Bonacci 5, Casagrande, Sciamanda 15, Bolelli, Vianelli, Gennai 2. All.: Campani. GC