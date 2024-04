Basket, in Divisione Regionale 2, tutte in trasferta le squadre pisane

Pisa, 18 aprile 2024 – Ultime due giornate della regular season nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, per le pisane CUS Pisa Cosmocare, GMV e IES Sport, tutte impegnate in trasferta. Posizionate a centro classifica, distanziate di due punti l’una dall’altra (CUS a 24, GMV 22, IES 20), le tre compagini cercheranno di finire nel migliore dei modi una stagione fatta di luci ed ombre, ma complessivamente positiva. GLI APPUNTAMENTI – Dopo aver perso con Piombino, Chimenti Livorno e Dinamo Rosignano, il quintetto di Pietro Leoncini ha definitivamente dato addio ai sogni di play-off, legittimati da un’ottima prima metà del girone di ritorno. Sabato a Lucca, gli universitari giocano con il locale Academy Basket, che ha due punti in più e ancora qualche teorica chance di finire al quarto posto. A Pisa si impose la squadra lucchese, ed il Cosmocare CUS dovrà cercare di ribaltare il verdetto dell’andata. Dopo quattro sconfitte consecutive, ed una lunga squalifica di Davini, il GMV torna ad una gara abbordabile, domenica sul campo della Scuola Basket Prato, in cui dovrebbe rientrare l’esperto lungo biancoverde: l’occasione è propizia per fare finalmente punti. Trasferta impegnativa per la IES Sport Pisa di Paolo Campani e Federico Marazzato, sul campo della Dinamo Rosignano. A Pisa si era imposta di un canestro la IES, che cercherà il bis per risalire ancora la classifica.