Basket, in Divisione Regionale 2, un GMV incompleto cede nel finale con ENDAS Pistoia

Pisa, 14 aprile 2024 – Niente da fare per il GMV, opposto in casa all’ENDAS Pistoia, nella terzultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Con assenze importanti, prima tra tutte quella dello squalificato Davini, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno subito in avvio, sono passati in testa nella ripresa, per poi cedere nel finale, vittime della stanchezza e di una panchina cortissima. LA CRONACA – Per la prima volta nella Palestra di via Possenti, vista l’indisponibilità per lavori del PalaSartori di Ghezzano, il quintetto di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, sceso in campo con Bini, Nicolò Badalassi, Mendoza, Botto e Del Bravo, subisce in avvio la pressione e la carica offensiva degli avversari, che prendono un buon margine di vantaggio. Dopo un time out richiesto da Piazza, i biancoverdi rientrano più concentrati e, nonostante alcune sbavature in difesa, recuperano in parte lo svantaggio, terminando il primo quarto sul 18-23. Nel secondo, Badalassi e compagni tornano in campo molto più convinti, e, con ottimi fraseggi offensivi e una buona difesa, riescono a recuperare tutto lo svantaggio, andando negli spogliatoi sul pareggio (37-37). Al rientro, i biancoverdi continuano a rimanere concentrati, nonostante la stanchezza si faccia sentire, per le molte assenze, soprattutto quella di Davini sotto canestro, e riescono comunque a mettere la testa avanti e a terminare il terzo periodo con un vantaggio di 3 punti (56-53). Nell'ultimo quarto le squadre sono molto equilibrate, nessuna delle due riesce a prevalere sull'altra fino al sesto minuto, quando la stanchezza e la panchina corta della compagine di Ghezzano diventano determinanti e gli avversari ne approfittano per recuperare e allungare. Cinzia Piazza tenta la carta dell’ultimo time out, ma la squadra non ne ha più, prova ad accorciare negli ultimi minuti, ma con poco successo, finendo sul 69-76. I VALORI – Sette i biancoverdi a segno, con Nicolò Badalassi miglior realizzatore, seguito in doppia cifra da Mendoza e Bini. Proprio quest’ultimo è stato ancora una volta l’anima della squadra, sempre in campo e sempre disposto a lottare su ogni pallone, credendoci fino in fondo. GMV-ENDAS Pistoia 69-76 Progressivo: 18-23, 37-37, 56-53 GMV: Bini 16, Ferretti 5, Botto 4, Fabbrini, Leoncini 8, Badalassi T., Buttitta, Mendoza 11, Puccinelli, Badalassi N. 22, Gorini 3, Del Bravo. All.: Piazza.