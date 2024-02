Basket, in Divisione Regionale 2 un incompleto GMV perde in casa con Lucca

Pisa, 17 febbraio 2024 – Un GMV devastato dalle assenze, cade in casa, nella quarta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone C, davanti al Lucca Academy Basket, al termine di una gara sempre in equilibrio, decisa nel finale dai lucchesi, che riescono a prevalere sul campo ed in classifica, grazie d un canestro in più segnato nel computo dei due incontri giocati. I ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, reduci da quattro vittorie consecutive, si fermano, almeno per ora, nella rincorsa verso la zona promozione. LA CRONACA – La partita inizia all’insegna dell’equilibrio, con moltissima intensità da una parte e dall'altra e buoni spunti offensivi per entrambe le squadre, che finiscono con una sostanziale parità il primo quarto (17-18). Nel secondo Lucca rientra agguerrita per cercare di allungare il vantaggio, i biancoverdi si oppongono con buone difese, nonostante un infortunio al secondo minuto di Farnesi, ma in attacco commettono troppi errori, consentendo agli ospiti di allungare di due canestri al riposo (27-31). Al rientro dagli spogliatoi, il match marcia su ritmi altissimi (Mendoza sarà costretto ad uscire per crampi in prossimità dell'ultimo minuto), ma vede numerosi errori a canestro, sia da una parte sia dall'altra: nonostante ciò, il GMV, sospinto dai propri sostenitori, riesce ad accorciare lo svantaggio finendo il terzo periodo sul 39-41. Al rientro sul parquet, le energie, per i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, sono veramente rimaste esigue, ma la volontà non manca ed i green riescono a trovare il vantaggio a 4 minuti dalla fine. Gli avversari si mettono però a zona e la mossa destabilizza la rosa molto giovane del GMV, consentendo a Lucca, anche grazie a due errori biancoverdi, di pareggiare e riprendere un vantaggio di 5 punti all'ultimo minuto. Il morale scende e la stanchezza prende il sopravvento sui biancoverdi di Ghezzano, che, negli ultimi secondi, cedono ancora, concedendo ai lucchesi un distacco di 10 punti, superiore a quello di 8 con cui il GMV aveva vinto all’andata. GMV-Lucca Academy Basket 50-60 Progressivo: 17-18, 27-31, 39-41 GMV: Farnesi 5, Bini 9, Spagnoli 12, Ferretti 5, Botto 2, Leoncini 1, Buttitta 5, Mendoza 8, Puccinelli, Gorini, Del Bravo. All.: Piazza. Giuseppe Chiapparelli