Basket, in Divisione Regionale 2, un inesistente CUS Pisa cede di nuovo a Lucca

Pisa, 21 aprile 2024 – Crolla per la quarta volta consecutiva il Cosmocare CUS Pisa, nella penultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone C: sul campo di un più motivato Academy Lucca, gli uomini di Leoncini, con molte assenze e con la testa alle vacanze, non sono mai stati in partita, andando vicini ad essere doppiati dai padroni di casa. LA CRONACA – Le due squadre partono contratte e gli universitari terminano sotto per 14-10 il primo quarto, riuscendo a limitare i danni. Nel secondo periodo i gialloblù crollano, segnano 11 punti (7 sono dell’ispirato Ndjock), ma ne subiscono ben 27, andando al risposo sul 37-21. Nella ripresa i padroni di casa restano sempre in controllo del punteggio e del ritmo della gara e agli universitari, che fino a due settimane fa erano ancora in corsa per i play-off, non resta che alzare bandiera bianca. Nel grigiore generale, da segnalare, come uniche note liete, le prove di Benfratello e Ndjock, quest’ultimo unico in doppia cifra con 12 punti. Academy Lucca-Cosmocare CUS Pisa 79-42 Parziali: 14-10, 23-11, 27-13, 15-8 Cosmocare CUS Pisa: Fusco 4, Di Lernia 2, Mariotti 3, De Vincentiis 4, Timpano 2, Ndjock 12, Papa 3, Benfratello 4, Donati, Paradisi 8. All.: Leoncini.