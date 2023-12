Basket, in Divisione Regionale 2 una IES Sport incompleta cede nel finale a Prato

Pisa, 4 dicembre 2023 – Una IES Sport Pisa incompleta, a causa dei molti infortuni e malanni, ha ceduto di misura sul campo della Scuola Basket Prato, nell’ottava giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno dominato la gara per quasi tre quarti, compromettendone l’esito nei finali del terzo e dell’ultimo periodo. LA CRONACA – Priva di parecchi atleti di peso, tra cui il bomber Villani, la IES parte bene, conquista un piccolo vantaggio al termine del primo quarto, e allunga prima dell’intervallo lungo con buoni giochi di squadra. Al riposo sul 28-33, i biancocelesti continuano nella loro azione anche nella ripresa, fino al rientro in partita di Prato, che, con un parziale di 10-2, frutto di buone conclusioni dalla distanza e di qualche distrazione difensiva pisana, raggiunge e supera la IES alla fine del terzo periodo (44-43). Nel quarto, la gara è in sostanziale parità fino a pochi minuti dal termine, quando alcune scelte sbagliate in attacco e distrazioni difensive condannano gli uomini di Campani alla sconfitta. In una serata caratterizzata dalle assenze, che hanno limitato le rotazioni, da segnalare i 18 punti di Sciamanda. Scuola Basket Prato-IES Sport Pisa 59-54 Progressivo: 15-18, 28-33, 44-43 IES Sport Pisa: Tasca 3, Giusfredi 2, Cantini, Bonasera 8, Fedeli, Gravina 4, Bonacci 8, Casagrande 5, Sciamanda 18, Veneziani 6. All.: Campani. GC