Basket, in Divisione Regionale 2 uno sfortunato GMV cede nel recupero di Pistoia

Pisa, 16 gennaio 2024 – Un GMV incompleto ha perso un’occasione unica per avvicinarsi ai quartieri alti del campionato di Divisione Regionale 2, girone C, finendo sconfitto in volata sul campo della Endas Pistoia, nel recupero della undicesima giornata. In quello che era un autentico spareggio tra due compagini a pari punti, a quattro lunghezze dalla zona promozione, i biancoverdi hanno infatti ceduto solo nel finale, dopo aver lottato punto a punto per tutta la gara. LA CRONACA – La partita inizia subito a ritmi molto elevati, ed i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli riescono a prendere in mano le redini del gioco, procurandosi un leggero vantaggio, mantenuto fino alla conclusione del primo quarto (10-15). Nel secondo il match prosegue su binari di alta intensità, con i padroni di casa abili a spostare la sfida sul piano fisico e dei contrasti, che diventano sempre più duri in campo. Questo, insieme alla stanchezza per il roster corto, provoca qualche errore di troppo in impostazione tra i biancoverdi e gli avversari ne approfittano per recuperare, andando al riposo avanti di un solo punto (32-31). Al rientro sul parquet, le squadre sono più agguerrite che mai, e, in un clima di agonismo con molti errori da ambo le parti, ha la meglio nel terzo quarto Pistoia, che chiude sul 45-39 in proprio favore. I ragazzi di Ghezzano non si danno però per vinti e, trascinati da Davini, che si carica sulle spalle la responsabilità dell’intera squadra, recuperano lo svantaggio andando addirittura in testa a due minuti dal termine. La squadra di casa, spinta anche da un pubblico molto numeroso, trova però un canestro fortunoso, e riapre il match, la stanchezza e la frustrazione di alcuni biancoverdi fanno perdere concentrazione ed il recupero non si concretizza: alla fine hanno la meglio i padroni di casa (57-52). I VALORI – In una formazione ancora in emergenza, da segnalare la prova ancora da leader di Davini, che ha terminato in doppia cifra con Mendoza e Badalassi. Endas Pistoia-GMV 57-52 Progressivo: 10-15, 32-31, 45-39 GMV: Farnesi, Davini 13, Bini 2, Spagnoli, Ferretti 3, Botto 4, Berni, Buttitta 9, Mendoza 11, Badalassi 10. All.: Piazza. GC