Basket, in Divisione Regionale 2, va al GMV lo spareggio per la testa con Volterra

Pisa, 14 gennaio 2025 – Importante e convincente successo del GMV, che supera a Ghezzano AutoEtruria Volterra, nel recupero dell’undicesima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 2, autentico spareggio tra due formazioni nel folto gruppo di testa. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli sono emersi nettamente alla distanza, dopo un avvio problematico, dominando nel finale e mantenendosi così da soli in vetta alla classifica.

LA CRONACA – Non è stato un buon inizio per Badalassi e compagni, con Volterra che piazza un perentorio 1-9 e mette in ginocchio i padroni di casa. Forse convinti di aver trovata la serata giusta, gli ospiti però si rilassano, commettendo alcuni errori superficiali ed i biancoverdi ne approfittano per recuperare energie e fiducia, risistemarsi in campo e chiudere il primo quarto in vantaggio per 11-10. Nel secondo periodo, presi dall'entusiasmo del recupero, gli uomini di Piazza iniziano con 3 triple di fila, 1 di Badalassi e 2 di Balestrieri, scavando così un buon margine di vantaggio, difeso e mantenuto fino al riposo (34-25). Al rientro dall’intervallo lungo il GMV ha una pausa, Volterra accorcia, portandosi a -4 dopo 5 minuti, ma i padroni di casa cambiano assetto difensivo, facendo anche un po' di zona, e riescono così a riportarsi al precedente vantaggio alla fine del terzo parziale (48-39). Nell'ultimo quarto Volterra cerca di affrettare il recupero, commette molti falli ed i biancoverdi sono bravi a mantenere lucidità in lunetta, continuando a difendere bene e conducendo così in porto un netto e meritato successo finale (63-49).

I VALORI – In una serata da ricordare, ben quattro sono gli atleti che terminano in doppia cifra, Badalassi (16 punti), Franceschi (16), Balestrieri (14), e Bellavia (11). Proprio Giorgio Bellavia, al ritorno a Ghezzano dopo un periodo a San Miniato in B, ed una lunga inattività per infortunio, è la sorpresa più gradita per dirigenti, tecnici e tifosi del GMV, che può ora contare su un ritrovato giocatore, in grado di fare la differenza in categoria.

GMV-AutoEtruria Volterra 63-49

Progressivo: 11-10, 34-25, 48-39

GMV: Badalassi 16, Bellavia 11, Botto, Franceschi 16, Buttitta 3, Mendoza 1, Balestrieri 14, Pandolfi, Woszczyk 2, Leoncini. All.: Piazza.