Basket, in Divisione Regionale il GMV perde con Rosignano, che lo raggiunge in classifica

Pisa, 14 marzo 2025 – Niente da fare per il GMV, nello spareggio a Rosignano contro la locale Dinamo, nel recupero infrasettimanale del campionato di divisione regionale 2, girone A. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, sconfitti per un solo canestro, sono così raggiunti al secondo posto da Rosignano, alle spalle della capolista Valdera, pur mantenendo il vantaggio negli scontri diretti.

LA CRONACA – La gara inizia in perfetto equilibrio, punto a punto fino al sesto minuto, quando il GMV si accende, trasformando in canestro ogni azione e terminando così in vantaggio per 14-21 il primo quarto. Nel secondo i ragazzi di Cinzia Piazza sembrano tutt'altra squadra, non riescono quasi più a segnare e commettono errori banali in difesa, consentendo così i padroni di casa di rientrare in partita al riposo (27-26). L’equilibrio dura in avvio di ripresa, con molti errori difensivi da una parte e dall'altra, con i biancoverdi avanti di una spanna alla fine del terzo periodo (41-42), e rimane per tutto l’ultimo, decisivo, quarto, in cui Rosignano parte bene, prendendo di poco il comando. I ragazzi di Ghezzano restano però attaccati ai locali fino alla conclusione, fallendo tuttavia il canestro dell’overtime, con il match che termina sul 59-57.

I VALORI – In una partita impegnativa, giocata su un campo insidioso, come attesta la percentuale di 14 su 27 in lunetta, lontana dalla media abituale, il GMV ha terminato con nove atleti a segno, di cui Badalassi, Franceschi e Balestrieri in doppia cifra.

Rosignano-GMV 59-57

Progressivo: 14-21, 27-26, 41-42

GMV: Badalassi 11, Spagnoli 2, Botto, Franceschi 13, Buttitta, Mendoza 5, Davini 6, Balestrieri 12, Woszczyk 3, Ferretti 3, Gorini 2, Leoncini. All.: Piazza.