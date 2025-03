Basket, in Divisione Regionale il GMV vince il derby con Bellaria e punta ai play-of

Pisa, 23 marzo 2025 – Soffre ma vince, il GMV, nel derby casalingo della decima giornata del campionato di divisione regionale 2, girone A, contro Bellaria Pontedera. Forse troppo supponenti nei confronti dei più modesti avversari (almeno sulla carta), giunti a Ghezzano con solo nove giocatori, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno conquistato i due punti nell’ultimo parziale, rimanendo così, insieme a Valdera, Polisportiva Chimenti Livorno e Dinamo Rosignano, nel quartetto delle aspiranti ai play-off, in attesa delle prossime decisive sfide con Volterra e Liburnia e del recupero del derby pisano con la IES.

LA CRONACA – La partita inizia all’insegna dell’equilibrio, con i biancoverdi inguardabili in difesa, con molte buone conclusioni concesse agli avversari, e poco insidiosi in attacco, con una pessima circolazione di palla e soluzioni individuali, spesso forzate: il primo quarto si chiude così con gli ospiti in vantaggio per 12-16. Nel secondo il copione non cambia, la difesa di Ghezzano traballa molto di più, ma il quintetto di casa trova però un gioco un po' più ordinato, rimanendo comunque in partita all’intervallo lungo (30-36). Al rientro sul parquet, entrambe le compagini sono molto agguerrite, il GMV recupera concretezza in difesa e accorcia alla fine del terzo periodo (46-49). Nell'ultimo quarto Davini e compagni mantengono la determinazione, Bellaria, con soli quattro cambi, comincia ad accusare la stanchezza e, nei primi quattro minuti, i padroni di casa piazzano un break di 7-0 che cambia l’inerzia della partita (53-49). Nei 6’ rimanenti, gli avversari provano a rimontare lo svantaggio, ma i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli sono bravi a contenere la rimonta, grazie anche alla zona, e a ripartire in contropiede, mantenendo così un vantaggio sempre costante fino alla conclusione (64-59).

I VALORI – In una serata non del tutto positiva, da segnalare il rientro di Bellavia, che si è dimostrato importante, terminando in doppia cifra con 18 punti, seguito dall’esperto Davini con 15.

GMV-Bellaria Pontedera 64-59

Progressivo: 12-16, 30-36, 46-49

GMV: Badalassi 2, Bellavia 18, Spagnoli 3, Botto, Buttitta 2, Mendoza 1, Davini 15, Balestrieri 6, Woszczyk 9, Ferretti, Gorini 8, Leoncini. All.: Piazza.