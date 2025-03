Play In Out. "Dopo l’intervallo una bella Virtus contro Pescara»

"L’aspetto migliore è come siamo rientrati in campo dopo l’intervallo nel match contro Pescara". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, pensa alla gara casalinga vinta contro gli abruzzesi nella prima giornata di ritorno dei Play In Out. "Nella seconda parte della sfida - spiega - abbiamo mostrato maggiore attenzione rispetto ai primi 20 minuti quando abbiamo commesso degli errori un po’ per un briciolo di sufficienza, un po’ per deconcentrazione e anche per merito degli avversari". La Virtus in classifica è a quota 22 e davanti ha solo Senigallia che vanta 2 punti in più. "Alla squadra ho detto che ci siamo conquistati la possibilità di non avere scontri diretti avendo staccato gli altri, abbiamo così il vantaggio di potere decidere il nostro futuro". E adesso l’attenzione è rivolta alla gara a Mondragone, penultima forza del girone. "È una formazione che si è rinforzata e che ha perso alcune gare di poco, ciò per dire che non si deve sottovalutare nessuno". Mancano cinque gare alla fine e cogliere il massimo in trasferta diventa di fondamentale importanza.