L’Easy Car fa l’allungo con l’Audace Bombers. Domani tocca alla Grifo

Un altro successo per l’Easy Car, un altro mattoncino importante nella corsa salvezza nel torneo di Divisione Regionale 1. Dopo la vittoria a Correggio i biancorossi hanno superato anche l’Audace Bombers, battuta con il punteggio di 74-66 tra le mura amiche della Ravaglia, portando a casa due punti preziosi che portano la squadra imolese a quota 6 lunghezze nel girone R3, a +4 dall’ultima posizione da evitare.

L’International tiene il pallino del gioco in mano per tutta la partita, trovando l’allungo decisivo nel secondo tempo grazie a una difesa solida e a un attacco efficiente che ha nel tiratore Gardenghi il suo faro grazie a una doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi, ai quali si aggiungono gli 11 punti del veterano Dall’Osso e i 10 di Poloni e Bisi (anche lui a 10 rimbalzi). Il prossimo impegno per l’Easy Car International sarà venerdì, alle 21, a Reggiolo.

In Divisione Regionale 2 la Grifo giocherà domanì alle 21:30 a Ravenna contro la Compagnia dell’Albero, per poi giocare lunedì sera alle 21 al Ruggi contro faenza Futura.

l.m.