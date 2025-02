Basket, in DR2 la IES Pisa vince il derby di bassa classifica con Bellaria Pontedera

Pisa, 1 febbraio 2025 – Importante successo in ottica salvezza per la IES Pisa, che supera in volata Bellaria Pontedera, nello spareggio di bassa classifica della terza giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. Gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno colto in volata i due punti, dopo trentasei minuti in sostanziale equilibrio.

LA CRONACA – Il primo quarto scorre in lieve vantaggio per i biancocelesti (17-16), che provano ad allungare a + 10, ma vanno al riposo con sole 5 lunghezze di vantaggio, per un 5-0 a favore degli ospiti, nei minuti finali (36-31). Stesso andamento in avvio di ripresa, con Fruzza e compagni che tornano a +10, ma Bellaria non ci sta e riporta il match in sostanziale parità al termine del terzo periodo (49-48). L' ultimo quarto vede la IES sempre in vantaggio, ma solo di pochi punti, fino a 4 minuti dalla fine, con gli ospiti in partita grazie a 9 punti di fila di Boschi. Da quel momento in poi, 4 canestri di Gravina, una palla rubata da Timpano con relativo canestro, una tripla con fallo di Gravina e la bomba finale di Fruzza (autore in tutto il match di 6 tiri dall’arco), chiudono definitivamente il conto.

IES Sport Pisa- Bellaria Pontedera 71-60

Progressivo: 17-16, 36-31, 49-48

IES Pisa: Villani 3, Giusfredi 5, Timpano 2, Bonasera 11, Fruzza 26, Betti 4, Rugi, Gravina 16, Ruschi, Bonacci, Sciamanda 2, Veneziani 2. All.: Campani.