Basket, in Promozione la IES Pallacanestro Femminile Pisa supera nettamente Firenze

Pisa, 22 marzo 2024 – Quarto, netto e meritato, successo della IES Sport Pallacanestro Femminile Pisa, in casa con la Pallacanestro Femminile Firenze, nella terzultima giornata del campionato di Promozione. Le ragazze di coach Salerno, che dopo la prima gara di ritorno erano ancora ultime a zero punti, stanno disputando un finale di stagione molto positivo, che dovrebbe farle chiudere in penultima posizione, impensabile solo due mesi fa. Dopo un avvio in sostanziale equilibrio, Del Seppia e compagne hanno strappato in avvio di ripresa, controllando poi agevolmente nel finale. LA CRONACA – Contro una squadra con molti meno centimetri e meno anni, il quintetto di casa ha stentato in avvio a prendere le redini del gioco, terminando il primo quarto con un solo canestro di vantaggio (10-8) e provando a scappare con alcune buone soluzioni di Del Seppia nel secondo, ma alcune ingenuità difensive ne hanno frenato l’azione prima del riposo (23-20). La ripresa vede in avvio il colpo del ko per le biancorosse che, ispirate da un’ottima Montagna, mai limitata dalle più giovani avversarie, scardinano la modesta difesa delle fiorentine, incapaci di giocare la carta della velocità e del pressing contro atlete più pesanti ed esperte, mettendo a segno un parziale di 20-12 che chiude di fatto il match alla fine del terzo periodo (43-32). Nel quarto, con le due squadre stanche, c’è infatti solo spazio per i titoli di coda, con Ricciutelli e compagne ancora a canestro da sotto.

I VALORI – Otto le atlete a segno in casa pisana, con Ricciutelli e Del Seppia, dominatrici sotto i tabelloni, in doppia cifra, seguite a ruota dal play Montagna. “Avevo chiesto alle ragazze di far valere i centimetri e l'esperienza in più -è il commento di coach Salerno- e lo hanno fatto nel migliore dei modi. Sono contento del contributo arrivato da tutte, comprese le più giovani." IES PF Pisa-PF Firenze 49-35 Parziali: 10-8, 13-12, 20-12, 6-3 IES Pisa: Favilli 2, Nardini 4, Chiapparelli 3, Arcarisi, Bernardi 4, Politi, Ricciutelli 14, Montagna 9, Angori 2, Ronga, Del Seppia 11, Giardino. All.: Salerno. PF Firenze: Gatti 12, Bocciolini, Falchi 2, Marsili, Tommasini 6, Carducci 2, Lomanto 3, Cioni 8, Ciabatti 2, Borelli. All.: Fumarola.

GC