Basket In Serie B femminile. Number8, termina la striscia positiva contro l’esperta Nico

Si interrompe dopo quattro vittorie, la striscia positiva della Mu Number8 che nella seconda giornata di ritorno del campionato interregionale di serie B di basket femminile, cade a Ponte Buggianese contro la Nico Basket per 79-65 (parziali 19-11, 38-30, 59-46), al termine di una gara giocata sempre a rincorrere. Le pistoiesi partono bene, chiudono a +8 il primo quarto e mantengono lo stesso vantaggio anche all’intervallo lungo dopo un secondo quarto in perfetto equilibrio (parziale 19-19). Al rientro in campo le bianconere subiscono però un altro parziale negativo (21-16) che compromette la gara e all’ultimo intervallo è -13. Nell’ultimo tempino (parziale 20-19) la Mu Number8 recupera fino a -7 e rientra in partita, ma le locali reagiscono, gestiscono il vantaggio e chiudono a +14.

"Pur sconfitte le ragazze hanno lottato senza timore alcuno contro le più quotate avversarie che sono riuscite a prevalere soprattutto grazie alla loro maggiore esperienza" scrive in una nota la società della presidente Giovanna Matteini. Lo score: Maiocchi 12, Serpellini 5, Ratti 8, Amadei 4, Guerrieri 7, Candelori (nella foto) 4, Varone 3, Diakhoumpa 14, Mbaye 8 (Giazzon n.e.). Prossimo impegno domenica al palasport di Massa (ore 20) dove arriva l’imbattuta capolista Perugia.

ma.mu.