Basket, in serie C al CUS Pisa Cosmocare non basta Ciano sul campo dei Dragons Prato

Pisa, 9 dicembre 2024 – Non era la partita da vincere a tutti i costi, per il CUS Pisa Cosmocare, la trasferta sul campo della forte Pallacanestro Prato Dragons, nella decima giornata del campionato di serie C: di fatto gli universitari sono stati protagonisti per tre quarti del match, per poi calare nettamente nell’ultimo, perdendo con uno scarto anche eccessivo, rispetto ai valori dimostrati sul parquet. I ragazzi di Scocchera, a cui non è stato sufficiente un redivivo Ciano, sono stati così risucchiati all’ultimo posto da Sansepolcro, che ha vinto ad Agliana, in un terzetto di fondo classifica che comprende anche Fucecchio.

LA CRONACA – Partenza diesel per Burgalassi e compagni, che non trovano spazio nel tiro da fuori e, nel primo quarto, si arrangiano da sotto con i soliti Carpitelli (6 punti e 5 rimbalzi) e Spagnolli (3 punti e 2 rimbalzi). Sotto per 17-13, i gialloblù cambiano completamente pelle nel secondo periodo, in cui torna finalmente protagonista Ciano, con 11 punti, 1 su 1 da due, 3 su 3 da tre e 1 assist, per un parziale di 19-12 che porta il Cosmocare inaspettatamente e meritatamente in vantaggio al riposo (29-32). Alla ripresa del gioco i padroni di casa tornano sul parquet molto determinati, stringono le maglie difensive e si riportano sotto, sorpassando nel finale del terzo parziale (47-40) un CUS Pisa che si affida in attacco al solo Burgalassi, autore di 6 punti con 2 su 3 dall’arco. Nell’ultimo quarto, gli universitari forzano le conclusioni per tentare la rimonta, segnano tre triple (2 con Ciano e 1 con Cecconi), ma sbagliano molto e consentono così al più lucido ed esperto Prato di chiudere il match con un largo vantaggio a due cifre.

I VALORI – In una serata che ha visto i gialloblù mettere a segno ben 9 triple, a fronte delle 8 subite, la parte del leone l’ha fatta Ciano, atteso all’acuto da parecchie settimane, che ha terminato la partita a quota 19, con 2 su 3 da due, 5 su 12 da tre, 0 su 1 in lunetta e 2 assist.

Dragons Prato-CUS Pisa Cosmocare 73-54

Parziali: 17-13, 12-19, 18-8, 26-14

Dragons Prato: Manfredini 16, Marini 2, Iardella 19, Banchelli, Magni 15, Staino, Berni 4, Smecca, Salvadori 10, Torrini, Pacini 4, Settesoldi 3. All.: Pinelli.

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 19, Cosci, Colombini, Cecconi 8, Burgalassi 8, Corbic, Spagnolli 7, Apolloni, Giannelli, Madeo, Carpitelli 10, Quarta 2. All.: Scocchera.