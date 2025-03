Basket, in serie C al via i play-off con la Pallacanestro Femminile Pisa di scena a Prato

Pisa, 28 marzo 2025 – Terminata la regular season del campionato di serie C, partono nel fine settimana i play-off per la promozione in serie B, che vedono la Pallacanestro Femminile Pisa di scena a Prato, per gara uno del primo turno, contro la locale Cestistica Rosa. Le ragazze di coach Carlo De Filippis, che hanno terminato al settimo posto la regular season, partono sfavorite, ma non battute, contro la vicecapolista, che peraltro hanno superato, poche settimane fa nel match di ritorno.

I PLAY-OFF – Il format dell’attuale stagione prevede che vi siano due promozioni nel prossimo campionato di serie B, al termine di spareggi incrociati tra le prime otto classificate nella regular season. Evitata la capolista Pallacanestro Montecatini, le biancorosse pisane affronteranno la seconda, Cestistica Rosa, con gara uno, domenica alle 21,30 a Prato, ritorno venerdì alle 21,15 a Pisa ed eventuale bella nuovamente a Prato, il successivo fine settimana. Chi supererà il turno spareggerà con la vincente tra Capannori e PF Firenze, per conquistare un posto nella serie B della prossima stagione.

LA SFIDA CON PRATO –Le biancorosse, che domenica scorsa hanno fatto poco più che un allenamento sul campo del fanalino di coda Fucecchio, affrontano una Cestistica Rosa Prato molto forte, ma con cui hanno dimostrato di giocare alla pari, nelle due gare finora disputate in stagione. All’andata si era imposta di misura Prato, più continua nonostante il recupero di una eccezionale Benedettini, al ritorno è stata la PF Pisa a vincere, grazie ad una partita perfetta, forse la migliore disputata quest’anno dalle ragazze di coach De Filippis, con un’elevata percentuale di realizzazione dalla lunetta (ottima Garruto con uno strepitoso 10 su 10), ed una buona prova delle lunghe, con molti rimbalzi difensivi di Sgorbini, Edu Mengue, Selmi e Nesti (queste ultime due in doppia cifra, rispettivamente con 10 e 11 punti).

LA PAROLA AL COACH – “Il turno è sicuramente ostico -commenta Carlo De Filippis- anche perché Prato è una squadra ben messa in campo, molto fisica ed aggressiva. La vittoria del ritorno, peraltro in un match in bilico fino alla conclusione, non ci deve far abbassare la guardia né illudere. Dal canto nostro ci stiamo allenando bene, il morale è alto e arriveremo sicuramente in gara uno al massimo delle nostre possibilità”.