Basket, in serie C ancora una sconfitta per il CUS Pisa a Firenze, sul campo del Pino

Pisa, 2 febbraio 2025 – Dopo le gravi sconfitte con le squadre di bassa classifica, dirette concorrenti per la salvezza, il fanalino di coda Cosmocare CUS Pisa perde ancora di misura a Firenze, sul campo della ENIC Pino, nella terza di ritorno del campionato di serie C. Contro una delle squadre meglio attrezzate del girone, terza in classifica, gli uomini di Scocchera non hanno demeritato, chiudendo avanti il primo periodo, subendo il solito blackout, stavolta poco prima del riposo, e rientrando in partita nella ripresa, per giocarsi il match fino al termine.

LA CRONACA – L’avvio è in equilibrio, con Spagnolli, tonico al tiro e ai rimbalzi, abile a contendere i tabelloni ai più fisici avversari, ed il punteggio che, da 11-7 per i locali, si porta sull’11-17 grazie a due triple di Quarta e Ciano, per chiudersi a fine quarto sul 16-20, grazie alla seconda bomba di Burgalassi. Orfano di Carpitelli, uscito dopo due inutili falli a metà campo, il secondo periodo vede il riscatto del Pino (25-20), ma il Cus, pur sbagliando molto, rimane attaccato ai locali fino a 3’ dal riposo (41-35), quindi 2 triple avversarie, una difesa ballerina e alcune palle perse danno via libera ai padroni di casa all’intervallo (51-38). La partita non è però chiusa perché gli uomini di Scocchera tornano sul parquet carichi e, con una tripla di Burgalassi e 2 canestri di Spagnolli si riportano sotto a 3’ dalla fine del terzo periodo (59-58), per poi subire il ritorno di Firenze (64-58). Nell’ultimo quarto una bomba di Ciano accorcia (66-63), poi il CUS pasticcia ancora e si va sul 74-63 a meno di 5’ dalla fine, ma 2 triple di Giannelli riaprono il match a 40” (76-72). Pino segna un libero e, a 18”, Giannelli sbaglia un tentativo disperato da tre, mentre Firenze chiude ancora in lunetta (78-72).

I VALORI – Ancora una volta non bastano per vincere 11 triple (5 di Burgalassi, 3 di Giannelli, 2 di Ciano e 1 di Quarta) agli universitari, con soli 7 atleti a segno, contro i 10 degli avversari, in un match che li ha visto subire sotto i tabelloni.

ENIC Pino Firenze-CUS Pisa Cosmocare 78-72

Parziali: 16-20, 35-18, 13-20, 14-14

ENIC Firenze: Minnucci 4, Santin 12, Marotta 9, Salvetti 3, Raggini 3, Forzieri 8, Carlotti 8, Dionisi 2, Calamassi 2, Pacini, Lonati 27, Balestra. All.: Miniati

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 10, Burgalassi 21, Cosci 2, Cecconi, Corbic, Spagnolli 13, Giannelli 13, Apolloni, Carpitelli 10, Quarta 3. All.: Scocchera.