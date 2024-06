Basket, in serie C Andrea Scocchera è il nuovo allenatore del CUS Pisa Cosmocare

Pisa, 29 giugno 2024 – Dopo la meritata certezza della permanenza in serie C, maturata al termine di due turni di play-out, entrambi vinti in quattro gare, prima con Centro Minibasket Carrara, quindi con Synergy Basket Valdarno, e il passaggio dal campo al ruolo di direttore sportivo di Francesco Fiorindi, il CUS Pisa Basket, targato Cosmocare, ha ingaggiato il nuovo allenatore, che avrà il compito di traghettare una squadra, ancora da completare, nel mare sconosciuto del campionato di C interregionale. Si tratta del livornese Andrea Scocchera, classe 1981, con un passato da bravo giocatore in serie B tra Cecina, Catanzaro, Carrara e Lucca, e buone esperienze in panchina, in cui ha iniziato dalle giovanili di Cecina, Empoli e Livorno, a parte una parentesi come assistente in B a Cecina. Nelle ultime sei stagioni, Scocchera ha allenato la Pallacanestro Valdera di Capannoli, portandola dalla serie D alla C Silver, conquistando anche una Coppa Toscana di categoria e raggiungendo i playoff. Dopo il salto a Spezia, sponda Tarros Basket Club, ha ottenuto, due anni fa, una storica promozione in serie B e, nella scorsa stagione, una tranquilla salvezza, raggiunta con largo anticipo. Un coach, dunque, di altra categoria, abituato a vincere, adatto all’atteso rilancio della pallacanestro pisana. Con un tecnico così ci sarà da capire come si muoverà il mercato universitario, per allestire una rosa che può contare attualmente sui senior Carpitelli, Gianelli, Quarta e Spagnolli, e su qualche giovane: serviranno interventi mirati, ma indispensabili, per alzare il livello e garantire quell’effetto traino sull’ambiente pisano, che la dirigenza CUS si attende dalla prima squadra.