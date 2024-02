Basket In Serie C arrivano i primi verdetti. CmC, la salvezza passa attraverso la seconda fase

E’ arrivata a tre giornate dalla fine della prima fase, la matematica certezza che il Cmc disputerà la seconda fase chiamata di qualificazione (diversa dalla fase chiamata B interregionale), quella che determinerà otto retrocessioni. A stabilirlo sono stati i risultati della ottava giornata di ritorno del campionato regionale di Serie C, con la sconfitta, contro il Pino Firenze, della squadra del play Matteo Toppetti (nella foto) che resta a 10 punti, e la contemporanea vittoria di Agliana e Pontedera che si sono così portate a quota 20 punti e con sole tre giornate ancora da giocare della prima fase, ogni eventuale aggancio è diventato impossibile.

A Firenze il Cmc ha abdicato in difesa, incassando 88 punti, troppi per pensare di vincere una partita, mentre con soli 57 punti realizzati, l’attacco non è stato eccezionale. E viste le triple che hanno gonfiato la retina, vuol dire che a Firenze soprattutto non ha funzionato la difesa sull’arco dei 6,75 metri. In classifica il Cmc è superato dal Monsummano (vincitore sul Cus Pisa) e proprio con i pisani (contro i quali però vantano il 2-0 negli scontri diretti), i carraresi condividono il penultimo posto.

La classifica: Mens Sana Siena 28; Pino Firenze e Sancat Firenze 24; Agliana e Pontedera 20; Fides Livorno 18; Don Bosco Livorno 16; Monsummano 12; CM Carrara e Cus Pisa 10; S.Giovanni Valdarno 8.

ma.mu.