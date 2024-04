Basket In Serie C cambio di programma per i playout Il CmC di Marrazzini affronterà il Cus Pisa al posto del Bottegone

Cambio di programma, o meglio di avversario, per il Cmc che nel primo turno dei playout della C regionale, invece del Bottegone incontrerà il Cus Pisa. E’ accaduto che dopo l’omologazione delle partite dell’ultima giornata del girone di qualificazione e la pubblicazione della relativa classifica finale, è emerso che alcune società (un paio) non sono in regola con il pagamento della quinta rata che sarebbe stata versata in ritardo. E’ così intervenuto il giudice sportivo che ha sanzionato le due società inadempienti (Bottegone e Cus Pisa) con 3 punti di penalizzazione ciascuna. Così è cambiata la classifica del girone D di qualificazione che adesso vede Fides Livorno a 20 punti; seguita da Montevarchi 16; US Livorno 14; Monsummano 8; Cus Pisa e Bottegone 7; Fucecchio 6. In poche parole il Monsummano sale dal sesto al quarto posto, mentre Cus Pisa e Bottegome scivolano entrambe di una posizione. E poiché arrivando sesto nel girone E, la squadra del presidente Leonardo Marrazzini (nella foto) deve incontrare la quinta del girone D, l’avversario diventa il Cus Pisa. Quindi il programma prevede gara uno e due a Pisa, quindi le due di ritorno a Carrara, la bella ancora a Pisa. E questo campionato si conferma tribolato: una formula originaria piuttosto contorta, poi la modifica della seconda fase quando la prima era quasi finita. E adesso le penalizzazioni.

ma.mu.