Basket In Serie C. CmC, colpo di coda. Stravolto il pronostico contro l’Altopascio

Altopascio

58

Cm Carrara

67

ALTOPASCIO: Falchi 3, Cannone 3, Bini 14, Galligani, Torrigiani 12, Covino 6, Donati, Barbarosa 8, Doveri 12 (Nieri e Bonfanti n.e.). All. Traversi.

CM CARRARA: Russo 4, Suriano 2, Sequani 19, Fiaschi 12, Mancini 2, Tedeschi 12, De Angeli 2, Cirillo 8, Pipolo 6, Nannetti (Torre e Sessa n.e.). All. Bertieri.

Parziali: 12-17, 25-39, 39-49.

Arbitri: Mattiello di Pistoia e Fabbri di Campo Bisenzio.

CARRARA – Colpo di coda del Cmc che nella trasferta di Altopascio, stravolge il pronostico e ottiene il primo successo nella seconda fase della C regionale. Una vittoria che non ribalta il -15 dell’andata e che molto probabilmente non salva i biancocelesti dai playout.

I carraresi partono bene, chiudono in vantaggio il primo tempino ma l’allungo arriva nella seconda frazione. Con un parziale di 13-22 i biancocelesti vanno negli spogliatoi con un +14, un vantaggio non decisivo ma da gestire. Nella seconda parte della gara gli ospiti gestiscono bene quello che hanno costruito: controllano i tentativi dei lucchesi e con un parziale di 14-10 all’ultimo intervallo è sempre +10. Rispetto alla gara di andata, il Cmc concede molto meno dalla distanza (solo 2 triple rispetto alle 5 realizzate), resiste anche nell’ultimo quarto che fila via sul filo dell’equilibrio (parziale 19-18) e alla sirena è +9.

ma.mu.

Nella foto, l’ala Pietro Cirillo