Basket In Serie C. CmC, è notte fonda. Prestazione opaca contro il Valdisieve

Valdisieve

79

Cm Carrara

63

VALDISIEVE: Niccoli 6, Piccini 1, Occhini, Simoncini 8, Lerede 11, Pilli, Valletti 13, Volpi, Ciacci 5, Municchi 18, Piccini 2, Faticanti 15. All. Pescioli.

CM CARRARA: Suriano 4, Sequani 17, Fiaschi 9, Mancini 3, Tedeschi 15, De Angeli, Cirillo, Pipolo 7, Nannetti 8 (Toppetti, Torre e Sessa n.e.). All. Bertieri.

Arbitri: Martini di Porcari e Barone di Ponsacco.

Parziali: 25-17, 40-29, 65-43.

CARRARA – Niente da fare per il Cmc che anche nella prima trasferta della seconda fase della C regionale, non inverte il trend negativo e, nella impegnativa trasferta in riva alla Sieve, incassa la terza sconfitta consecutiva, compromettendo la già precaria classifica.

E ancora una volta la squadra mostra di soffrire dall’arco dei 6,75 metri da dove i fiorentini insaccano 10 triple, mentre i carraresi ne mettono dentro solo 2 e nell’ultimo quarto. Biancocelesti sempre sotto ma nella prima parte restano in partita, con ritardi recuperabili: è -8 al primo intervallo e -11 al secondo. Al Cmc manca però la spinta decisiva e così al rientro in campo sono i locali ad assestare il parziale che decide la gara: con un 25-14 il Valdisieve schizza a +22 e a poco serve il tentativo ospite di minirecupero dell’ultimo quarto (parziale 14-20). Così dopo il -15 con Altopascio e il -18 con Prato, arriva anche il -16 di Valdisieve.

ma.mu.

Nella foto, l’ala Francesco Nannetti