Basket In Serie C. CmC in caduta libera. Brutta sconfitta contro il Pontedera

Cm Carrara

60

Bellaria Pontedera

78

CM CARRARA: Russo 7, Suriano 2, Sequani 21, Fiaschi 7, Mancini 1, Tedeschi 3, De Angeli 6, Cirillo 3, Pipolo 10, Torre (Nannetti e Sessa n.e.). All. Bertieri.

BELLARIA PONTEDERA: Municchi 1, Vignozzi, Bellandi 1, Bogani 6, Corsi 12, Guasti 5, Lanari 17, Biagi 9, Cavicchi 4, Dionisi 9, Agnoloni 14. All. Paoletti.

Arbitri: Profeti e De Trane.

Parziali: 17-11, 25-30, 42-65.

CARRARA – Cmc in caduta libera, nella terza giornata di andata della seconda fase della C regionale. Dopo il -15 con l’Altopascio e dopo aver osservato il turno di riposo, i biancocelesti non riescono a reagire e anche contro il Prato incassano un pesante -18 (ancora tra le mura amiche) che complica sempre di più la strada per la salvezza. I carraresi iniziano bene, Sequani (nella foto) fa subito capire di avere la mano calda e al primo intervallo è un incoraggiante +6. Ma il crollo è già in agguato e nella seconda frazione l’attacco dei biancocelesti si ingrippa, segna solo 8 punti e i lanieri sorpassano e chiudono a +5 a metà gara (parziale 8-19). Il disastro arriva al rientro in campo: questa volta è la difesa che lascia la testa negli spogliatoi e con un parziale devastante (17-35) il Prato vola a +23 mettendo in cassaforte il risultato con notevole anticipo. La rimonta dell’ultimo quarto serve solo ad evitare il -23.

ma.mu.