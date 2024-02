Basket In Serie C. CmC, sfida delicata contro il Don Bosco. In palio punti pesanti

Potrebbero essere due punti pesanti quelli in palio questo pomeriggio a Livorno (ore 18.45) dove il Cmc fa visita al Don Bosco per la decima e penultima giornata di ritorno della prima fase della C regionale. Potrebbero, ma non è sicuro fino alla esatta definizione dei due gironi della seconda fase denominata di qualificazione. In teoria i livornesi possono ancora sperare nel quarto posto (speranza relegata al lumicino perché nei restanti 80 minuti della prima fase dovrebbero verificarsi troppe combinazioni favorevoli) mentre da settimane i carraresi sanno che giocheranno per la salvezza. Nell’ipotesi molto probabile che il Don Bosco non raggiunga il quarto posto e nel caso che venga inserito nel girone del Cmc (al momento E) i punti di oggi acquisterebbero molta importanza per la classifica di partenza della seconda fase dove, con le squadre del proprio girone, ciascuno porta in dote i punti della prima fase. E nei confronti dei labronici, la squadra di coach Michele Bertieri (nella foto) ha già un -17 (82-95) della gara di andata.

L’incontro non si presenta facile, più che per la forza degli avversari (settimi con 18 punti) per le difficoltà dei carraresi (noni con 10 punti) che in difesa stanno un po’ soffrendo con tutte le squadre: 267 i punti incassati nelle ultime tre partite (media 89 a partita) e molti dall’arco dei 6,75 metri.

ma.mu.