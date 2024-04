Basket In Serie C decollano i playout. Il CmC incrocia il Pisa. Bertieri: "Attenzione!. Giocano a ritmi elevati»

Dopo una settimana di incertezze (in un primo momento l’avversario era il Bottegone, poi sono diventati i pisani per una questione di punti di penalizzazione), questa sera (ore 21.15) il Cmc fa visita al Cus Pisa per gara 1 dei playout di serie C. "La seconda fase non è stata positiva, ma qualche segnale di miglioramento e di crescita c’è stato e adesso c’è maggiore consapevolezza - dice coach Michele Bertieri (nella foto) – non è stato tutto da buttare via, abbiamo disputato due buone partite con Altopascio, una buona prima parte con Prato, bene con Valdisieve".

Bertieri parla dei playout: "Il cambio in corsa non ci ha aiutato, Bottegone e Cus Pisa sono due squadre diverse, ci stavamo preparando per affrontare i pistoiesi, squadra fisica e con lunghi di ruolo, e invece troviamo una squadra senza lunghi, con molti corti e che gioca a ritmi elevati. Abbiamo dovuto cambiare il piano partita ma è anche vero che mentre Bottegone non lo conosciamo ed era un’incognita, con i pisani abbiamo giocato e vinto due partite molto combattute. Questo non ci deve tranquillizzare ma sicuramente diamo loro qualche pensiero. Obiettivo è vincere una delle due prime partite a Pisa dove loro saranno sotto pressione e obbligati a vincere, poi ce la giocheremo in casa nostra".

ma.mu.