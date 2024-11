Basket, in serie C derby pisano tra CUS Pisa e Juve Pontedera

Pisa, 29 novembre 2024 – Rilanciato dalla importante vittoria in trasferta sul campo della quotata Sancat Firenze, il Cosmocare CUS Pisa cerca conferma in casa, domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi, nel derby dell’ottava giornata di serie C con la Juve Pontedera. I ragazzi del rientrante Scocchera, tornato in panchina dopo un’assenza di tre giornate, affrontano una squadra giovane ed in salute, con l’intenzione di sfruttare al massimo il morale ritrovato e provare a guadagnare un nuovo ruolo nella propria partecipazione al torneo.

JUVE PONTEDERA – La squadra di coach Becagli, reduce da una salvezza veramente sofferta, ha mantenuto la propria fisionomia tra le guardie e gli esterni, confermando l’ex cussino Francesco Regoli, il capitano Doveri, Giulio e Andrea Maltomini e Lucchesi, rivoluzionado l’area piccola con gli innesti dei lunghi Malfatti e Mancini, con un passato in C gold e B. La compagine pontederese, che ha incontrato in amichevole precampionato il quintetto di Scocchera, ha finora vinto una gara in più dei pisani, con Regoli, Mancini e Giulio Maltomini tra i principali realizzatori.

COSMOCARE CUS PISA – In serie negativa da cinque giornate, la squadra del redivivo Scocchera, al rientro dopo un’assenza prolungata, è finalmente tornata a punti, sabato scorso a Firenze, sponda Sancat, abbandonando così la scomoda posizione di fanalino di coda e rilanciando un morale che era ormai sotto i tacchi. Contro un quintetto forte, i ragazzi, guidati dal secondo Bizzarri, hanno vinto meritatamente alla distanza, segnando 50 dei 76 punti conclusivi nella seconda metà della gara, in cui hanno finalmente dimostrato di poter superare quella “paura di vincere” che li aveva finora molto penalizzati. Il quintetto gialloblù, fortemente incentrato su Burgalassi, Cecconi, Giannelli, Spagnolli e Carpitelli, ha finalmente trovato un assetto in grado di rimanere concentrato e coeso nei momenti topici della gara.

“Siamo reduci da una vittoria che ci ha dato sicurezza e gerarchie in campo – dichiara il ds pisano Francesco Fiorindi - alla viglia di un match che potrebbe dare nuove prospettive al nostro campionato. Contro una squadra giovane e ben attrezzata, dovremo mantenere intensità e velocità nelle transizioni, per poter dare continuità alla scia positiva”.