Basket, in serie C derby salvezza a Pisa, tra CUS Cosmocare e Folgore Fucecchio

Pisa, 10 gennaio – Ultima partita del girone di andata, prima del nuovo anno, in serie C, con il Cosmocare CUS Pisa di scena, domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi, nel derby di retroguardia con la Folgore di Fucecchio, quasi un anticipo di play-out per la salvezza. Pur con metà regular season ancora da disputare, la gara di domenica, tra due compagini che condividono la penultima posizione, insieme a CUS Firenze, solo due punti sopra Sansepolcro, rappresenta infatti uno spartiacque importante, anche se non decisivo, dell’intera stagione, per due squadre apparse ultimamente in crescita ma ancora molto lontane dalle aspettative della vigilia.

FOLGORE FUCECCHIO – Retrocessa sul campo lo scorso anno, la società biancoverde ha potuto mantenere la categoria acquisendo il titolo della Fides Livorno, da cui è arrivato il nuovo coach Marco Pistolesi, a cui è stato affidato un roster completamente rinnovato e ringiovanito. Accanto ai confermati esperti lunghi Menichetti, Gazzarrini e Tessitori, quest’ultimo con un passato in B, sono infatti arrivati da Livorno il quotato play Simone Orsini, la guardia Stefano Orsini e l’esterno Giachetti, l’esterno Calugi da Quarrata e la guardia Galligani da Altopascio. Il quintetto di Pistolesi non ha iniziato affatto bene, è stato a lungo in ultima posizione insieme a Sansepolcro, per poi vincere di misura lo scontro diretto e raggiungere al penultimo posto CUS Pisa e CUS Firenze, quest’ultimo già battuto in trasferta.

COSMOCARE CUS PISA – La squadra di Scocchera, dopo alcune sconfitte molto pesanti, soprattutto in ottica salvezza, con CUS Firenze e Pontedera, ha terminato il 2024 vincendo meritatamente con Endasfalti Agliana, mettendo a segno 12 tiri dall’arco, per poi perdere con il minimo scarto in casa del Valdisieve, nonostante 13 triple ed un finale arrembante, con ben quattro atleti in doppia cifra, Ciano (20 punti e 4 triple), Burgalassi (17 e 2 triple), Giannelli (13 con 3 bombe) e Carpitelli (13). La compagine universitaria non può fallire, domenica sul proprio parquet, nel derby salvezza con Fucecchio, a cui gli uomini di Scocchera si sono preparati con serietà, allenandosi a ranghi quasi completi anche durante le festività.