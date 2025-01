Basket, in serie C è già gara da ultima spiaggia tra CUS Pisa e S.Vincenzo

Pisa, 17 gennaio 2025 – Prima di ritorno in serie C con una sfida già dal sapore di spareggio per la salvezza, tra CUS Pisa Cosmocare e Garden Toscana Resort S.Vincenzo, in programma domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi. Di fronte due squadre separate da due soli punti, Pisa ultima con Sansepolcro, S.Vincenzo penultima con altre tre compagini. All’andata si erano imposti di 12 i maremmani, in virtù di un roster meglio attrezzato, ultimamente vittima di parecchi infortuni.

SAN VINCENZO – La squadra di coach Baroni si è presentata al via con una rosa giovane ma molto competitiva, basata sul gruppo che, nella scorsa stagione, era arrivato terzo ai play-off, dietro le due promosse senesi, con alcuni buoni ingressi. Oltre al capitano Giovani, che gli appassionati ricordano a Pisa in C silver, i maremmani possono contare su play e guardie come Giacomo Guerrieri (ex Cecina in B e C gold) Bongini e Bertini, sul centro Lorenzo Guerrieri, su esterni come Bianchi, autore nella scorsa stagione di 19 punti di media, Mezzacapo e Zanassi. Il quintetto di Baroni, dopo un ottimo avvio di stagione, ha subito nell’ultimo periodo diversi infortuni, di cui uno grave a Lorenzo Guerrieri, che ne hanno inficiato la posizione in classifica, ora a soli due punti dalla coda. Per sostituire Guerrieri, S.Vincenzo ha appena ingaggiato Bruno, ala-pivot di esperienza con un passato in B e C. All’andata si è imposto S.Vincenzo, al termine di un match equilibrato prima del riposo, con gli universitari anche in vantaggio, volto decisamente in favore dei locali nella ripresa, quando gli errori al tiro dei gialloblù, talora anche eclatanti, sono risultati decisivi.

COSMOCARE CUS PISA – Terminato il girone di andata in ultima posizione con Sansepolcro, dopo la netta sconfitta interna nello spareggio con Fucecchio, il quintetto di Scocchera ha toccato il fondo, non solo in classifica, ma, soprattutto, sul piano dell’atteggiamento del gruppo, apparso nell’occasione poco determinato e povero di leadership. In attesa del rientro sul parquet di Luca Siena, reduce da un lungo infortunio, il CUS ha di fronte due impegni, con San Vincenzo in casa e con Sansepolcro in trasferta, che potrebbero essere decisivi, almeno in caso di doppia sconfitta. In svantaggio con S.Vincenzo, Pontedera, CUS Firenze e Fucecchio, nella lotta per non retrocedere, Burgalassi e compagni dovranno provare a vincere domenica con San Vincenzo, meglio se con largo scarto, per affrontare con animo più sollevato l’ennesimo spareggio a Sansepolcro.