Basket In Serie C è tempo di playout. Il Cm Carrara ritrova il pivot Melegari. Era assente da 3 mesi

Via Forma Alta, abbiamo un problema! Non è un messaggio arrivato dallo spazio, ma da molto più vicino. Giocatori che non scompaiono dai radar ma dai roster, giocatori che vi riappaiono all’improvviso, l’unica cosa certa è che non sembra esserci il pensatoio, la stanza di chi ha la valigia in mano. Succede in tante società, ma il problema di via Forma Alta, sede del Cmc, è che partenze e ritorni non si ritenga opportuno comunicarli per farli conoscere: si devono intuire dai roster, partita per partita.

Era già stato notato che il pivot Melegari (nella foto) non era più a roster da inizio anno (ultima partita giocata, il 20 dicembre a Pontedera), poi è calato l’oblio fino a sabato sera quando è ricomparso a Pisa. Un’assenza di tre mesi che potrebbe anche essere giustificata da infortuni o motivi di studio o lavoro, ma i bene informati raccontano che, non avendo più spazio in squadra, Melegari se ne sarebbe andato, senza neppure passare dal pensatoio. La conferma è arrivata a Pisa, dove, assente l’altro pivot Tedeschi, ha fatto nuovamente capolino Melegari. I soliti bene informati raccontano anche che Tedeschi, già assente nell’ultima gara di qualificazione con Valdisieve, non si sarebbe presentato all’allenamento del venerdì precedente e prima dell’inizio di quella partita sia stato inutilmente atteso. Sempre dai soliti bene informati, pare che l’idea del pensatoio abbia sfiorato anche l’ala Cirillo, il cui auto esilio è però durato solo due settimane a fine febbraio. ma.mu.