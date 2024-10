Basket, in serie C esordio casalingo per il CUS Pisa Cosmocare, con Sansepolcro

Pisa, 11 ottobre 2024 – Passato l’esordio in trasferta a San Vincenzo, sconfitto da un Garden Toscana Resort dimostratosi più avanti ed attrezzato, il CUS Pisa targato Cosmocare fa la sua prima partita casalinga nel campionato di serie C, domenica alle 18 in Via Chiarugi, opposto al coriaceo Sansepolcro, peraltro già affrontato in Coppa Toscana.

SANSEPOLCRO – Arrivata nella scorsa stagione ad una sola vittoria dai play-off, la compagine dei Dukes Sansepolcro, targata Romolini, ha operato diversi cambiamenti, affidandosi alle mani esperte del nuovo coach Maurizio Cristini. Tra le conferme, quella di Hassan, ala classe 1990 con un passato in A2 e B1, nella scorsa stagione ai Dukes, con oltre 15 punti di media, del play Spillantini, regista e leader della squadra, della guardia classe 1994 Della Mora, di Menichetti, giovane play classe 2005. Tra i rinforzi Ortolani, ala, Torrioli guardia 1994, Bassetti, guardia ex Costone Siena, lo scorso anno alla Sambenedettese, in serie C, con una media di oltre 19 punti a partita, Beccafichi, centro fisico di Umbertide, e l’ala grande argentina di 2 metri Santiago, con un passato in A2 e B1 nel suo paese, capace nella scorsa stagione di far registrare ben 12 punti e 9 rimbalzi di media. Sempre tra i lunghi si aggiunge il centro albanese Xhenit, 2,07 metri, lo scorso anno nella serie C lombarda. Nella giornata inaugurale, i Dukes hanno perso in casa di misura con i Dragons di Firenze, che hanno così confermato il successo in Coppa Toscana.

COSMOCARE CUS PISA – Gli aretini hanno già incontrato in Coppa Toscana il CUS, battendolo nettamente, al termine di un match dominato dai pisani nel primo tempo, invertito nella ripresa da Hassan e compagni, che hanno sfruttato la debolezza della difesa cussina, ancora indietro su alcuni automatismi. Quarta e compagni sono reduci da un esordio con luci ed ombre a San Vincenzo, sul campo di una delle favorite per i play-off, in cui hanno perso nettamente nella ripresa, dopo una prima frazione in sostanziale equilibrio con un buon vantaggio in avvio del secondo parziale. Gli uomini di Scocchera dovranno migliorare in attacco, soprattutto nel tiro dalla media distanza e da sotto (emblematici alcuni errori senza difesa), e difendere con ordine per conquistare i primi due punti.

“La squadra è carica -dichiara il ds Francesco Fiorindi, fino allo scorso anno in campo- ha lavorato sugli errori fatti a Sansepolcro e non vede l’ora di poter dimostrare sul parquet di essere competitiva in categoria”.