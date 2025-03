Basket, in serie C femminile la PF Pisa vince a Fucecchio e trova Prato ai play-off

Pisa, 24 marzo 2025 – L’ultima giornata della regular season del campionato di serie C fila via tranquilla per la Pallacanestro Femminile Pisa, che si afferma nettamente a Fucecchio, sul campo del fanalino di coda del girone. Il successo di Benedettini e compagne, con la contemporanea vittoria di Prato in casa della US Affrico Firenze, permette alle ragazze di coach De Filippis di chiudere al settimo posto nella classifica finale, grazie alla differenza canestri (+2) negli scontri diretti con le fiorentine, e di affrontare la Cestistica Rosa Prato al primo turno dei play-off.

LA CRONACA – La gara è stata un monologo biancorosso, con una buona prova complessiva di tutte le ragazze, partite con il piede giusto nel primo periodo, chiuso sul 18-4, per poi andare al riposo su un rassicurante 31-15. Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo, la Pallacanestro Femminile Pisa ha portato il colpo del ko definitivo, con un eloquente parziale di 27-3 nel terzo periodo, che non lascia scampo alle padrone di casa (18-58). L’ultimo quarto serve infatti soltanto a consolidare il punteggio finale, che vede le atlete di De Filippis uscire dal campo con un vantaggio di 46 lunghezze (30-76).

I VALORI – Ottima prova di Garruto (17 punti), Nesti (14), Selmi (12), Turco (12) e Sgorbini (10) in doppia cifra, con coach De Filippis che ha provato a variare schemi difensivi e di attacco in vista delle decisive gare successive.

PROSSIMO IMPEGNO – La Pallacanestro Femminile Pisa vola dunque ai play-off, evitando lo scontro diretto con la prima della classe, Pallacanestro Montecatini, che, benché in calo di prestazioni, rappresenta un’avversaria al momento difficilmente battibile. Al primo turno le biancorosse affronteranno la Cestistica Rosa Prato, molto temibile, anche se sconfitta dalle ragazze di De Filippis nel match casalingo di due settimane fa, grazie ad una prestazione molto convincente. La sfida sarà al meglio delle tre partite, con gara uno a Prato, verosimilmente domenica 30 marzo, con orario da stabilire.

Ficeclum Fucecchio-PF Pisa 30-76

Progressivo: 4-18, 15-31, 18-58

PF Pisa.: Sgorbini 10, Nesti 14, Mercolini, Turco 12, Ferri, Benedettini 2, Selmi 12, Cioni, Beccari 2, Edu Mengue 2 , Filippini 5, Garruto 17. All.: De Filippis.