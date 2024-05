Basket In Serie C “gara 4“ decisiva per lo spareggio CmC, niente miracolo Il Cus spinge all’inferno la squadra di Bertieri

Cm Carrara

50

Cus Pisa 81

81

CM Carrara: Russo 17, Suriano 13, Sequani 8, Fiaschi 4, Mancini 6, Cirillo, Melegari 2, De Angeli, Torre, Nannetti, Sessa (Pipolo n.e.). All. Bertieri.

CUS Pisa: Cerulli, Fiorindi 8, Cosci 3, Colombini, Trapani 3, Corbic 2, Spagnolli 12, Lasala, Viviani 2, Giannelli 23, Carpitelli 10, Quarta 18. All. Vicenzini.

Arbitri: Deliallisi e Barbanti di Livorno.

Parziali: 14-18, 29-33, 40-63.

CARRARA – Finisce a gara quattro la stagione del Cmc che, colando a picco tra le mura amiche contro il Cus Pisa (-31), saluta la Serie C e retrocede nella Divisione regionale 1 dopo che il successo di gara tre aveva tenute accese le speranze. Partita a due marce per i biancocelesti che giocano i primi due tempini in equilibrio: è -4 al primo intervallo e ancora -4 a metà gara (parziale secondo tempino 15-15). Il crollo arriva al rientro in campo: i locali hanno difficoltà a trovare il canestro (solo 11 punti nel 2° tempino) mentre gli ospiti gonfiano la retina a ripetizione e con un parziale devastante di 11-30 chiudono all’ultimo intervallo sul +23, mettendo l’ipoteca sul risultato finale. Nell’ultimo quarto al Cmc manca la lucidità per una reazione così che sono i pisani ad allungare (parziale 10-18). Ancora una volta il Cmc ha subito troppo dall’arco (13 triple) senza metterne dentro una.

ma.mu.

Nella foto, l’ala Pietro Cirillo