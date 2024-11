Basket, in serie C gioca male e perde la Pallacanestro Femminile Pisa a Montecatini

Pisa, 4 novembre 2024 – Ancora una sconfitta, dopo quella interna della settimana scorsa, per la Pallacanestro Femminile Pisa, sul campo della Pallacanestro Montecatini, in serie C. Le ragazze di casa hanno meritato il successo, mettendo in mostra maggiore aggressività e azioni corali, mentre le biancorosse non sono state all’altezza delle aspettative.

LA CRONACA – l’inizio è devastante per le ragazze di coach Zari, che subiscono un parziale di 24-8 nel primo periodo, soffrendo sin dall’avvio l’aggressività e la determinazione delle avversarie, brave ad inanellare 4 triple, di fronte ad una PF Pisa incapace di reagire ed organizzare una difesa adeguata. Non cambia la musica nel secondo quarto, con la squadra di casa che chiude con un parziale di 11-6, con le biancorosse imprecise da sotto e insufficienti nel tiro da fuori: Montecatini ne approfitta e va al riposo sul 35-14, con +21 all’attivo. Durante l’intervallo Zari tiene a rapporto la squadra a bordo campo, cercando di organizzare soprattutto la difesa ed il gioco sembra decollare nella ripresa: per tutto il terzo periodo si vede una retroguardia più attenta e la squadra di casa comincia a perdere fiducia, cedendo nel parziale 13-15. Nell’ultimo quarto il recupero pisano però si interrompe ed è invece la squadra di casa a riprendere in mano le redini dell’incontro, mostrando maggiore lucidità ed agonismo, che hanno permesso un ulteriore allungo a +20. Solo nella parte finale, grazie a Garruto e Benedettini le biancorosse evitano una sconfitta ancora più pesante.

I VALORI – Due sole le atlete in doppia cifra, Garruto e Benedettini, in una squadra che è ancora un cantiere aperto, su cui coach Zari deve lavorare ancora molto per aumentare la coesione tra le atlete, apparse legate a soluzioni di attacco individuali, di fronte ad avversarie molto più veloci e capaci di giocare di squadra.

PROSSIMO INCONTRO - Prossima gara, sabato alle 18,30 in casa al PalaBetti, con Castelfiorentino, con cui Benedettini e compagne dovranno dare significativi segnali di miglioramento e, possibilmente, vincere.

P.F Montecatini-Pallacanestro Femminile Pisa 60-44

Progressivo: 24-8, 35-14, 48-29

PF Pisa: Sgorbini, Nesti 4, Ferri, Benedettini 10, Barghini 1, Parenti 8, Selmi, Nannini 2, Mercolini 1, Edu Mengue, Filippini 2, Garruto 16. All.: Zari.