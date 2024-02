Basket In Serie C. Il CmC di Bertieri sfida il Monsummano: "Importante vincere»

C’è solo un risultato per il Cmc che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18, porte girevoli) ospita il Monsummano per la nona giornata di ritorno della prima fase del campionato regionale di Serie C. Dopo le due partite difficili con Mens Sana Siena e Pino Firenze (finite con due sconfitte), la squadra di coach Michele Bertieri (nella foto) deve conquistare assolutamente i due punti in palio perchè anche il Monsummano sarà tra le squadre che giocheranno la seconda fase per non retrocedere e i punti degli scontri diretti della prima fase si portano nella successiva e, secondo gli abbinamenti che scaturiranno dal sistema alternato predisposto dalla federazione, le due squadre potrebbero ritrovarsi nello stesso girone e quindi avvalersi dei punti degli scontri diretti. All’andata il Cmc si impose fuori casa 66-70.

"Sono una squadra come noi, che deve fare punti, ma anche noi siamo alla ricerca di punti e sarebbe importante farli perché dopo ci aspettano altre due partite non semplici e abbiamo bisogno di fiducia e di certezze – dice Bertieri che commenta anche la sconfitta con Pino Firenze – è una squadra di talento e qualità, con il potenziale offensivo più forte del campionato. Noi non abbiamo giocato una buona partita, non abbiamo né la struttura né la qualità per competere con squadre come queste".

ma.mu.