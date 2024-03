Basket In Serie C. Il CmC non si sblocca. La strada salvezza diventa impervia

Si complica sempre più la strada salvezza del Cmc che nella seconda fase, quella detta di qualificazione e che sancirà chi resterà in Serie C e chi retrocederà nella Divisione regionale 1, non riesce a sbloccarsi. Dopo avere perso nella prima giornata contro Altopascio e dopo avere osservato il programmato turno di riposo, i biancocelesti hanno perso anche contro il Prato (per un refuso di stampa, nei nomi delle formazioni è apparso per errore il Bellaria Pontedera, ndr) e adesso la squadra del play Sessa (nella foto) è ancora ferma al palo, in condominio con la Synergy Valdarno, a quota 4 punti, in fondo alla classifica.

E come se non bastasse il Cmc ha gettato alle ortiche due turni casalinghi e in entrambi i casi ha subito due passivi pesanti (rispettivamente -15 e -18) che sarà difficile ribaltare fuori casa, nelle gare del girone di ritorno. A quota otto punti, tre squadre si contendono il terzo posto (quello che dopo la ciambella di salvataggio lanciata dalla federazione, garantisce la permanenza in C, ma al momento quei 4 punti di distacco sembrano un’immensità, la matematica tiene i giochi aperti, ma il buon senso non permette di sognare ancora per molto.

La classifica: Don Bosco Livorno 12; Juve Pontedera 10; Valdisieve, Altopascio e Prato 8; Cmc Carrara e Synergy Valdarno 4.

ma.mu.