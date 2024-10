Basket, in serie C il Cosmocare CUS Pisa cerca continuità in casa con Pino Firenze

Pisa, 18 ottobre 2024 – Non è ancora passato l’entusiasmo per l’esordio positivo in casa del CUS Pisa targato Cosmocare, che ha superato con grande facilità il quotato Sansepolcro, conquistando i primi due punti dopo la sconfitta di San Vincenzo, sul campo della corazzata Garden Toscana Resort. Il quintetto di Andrea Scocchera ha un’altra impegnativa gara interna, domenica alle 18 in Via Chiarugi: l’avversario di turno è l’Enic U.S. Pino Basket Firenze, compagine ancora a punteggio pieno, insieme a Montevarchi e San Vincenzo.

PINO DRAGONS FIRENZE – Reduce da una stagione chiusa al sesto posto nella poule promozione, dopo aver battuto due volte su due gli universitari nella regular season, dimostrandosi compagine difficile da affrontare, con ritmi molto alti, la squadra del confermato coach Miniati ha connotati molto chiari. Si tratta di un gruppo di giovani talentuosi provenienti dal vivaio sociale e dalla forte U19 Eccellenza, accompagnati da un paio di giocatori esperti che hanno militato in categorie superiori: uno di questi è il play Vieri Marotta, che ha giocato anche in vari campionati di serie B con medie rispettabili. Tra i volti nuovi da segnalare l’esterno Carlotti, che gli appassionati ricordano a Livorno, al Don Bosco in C gold, lo scorso anno a Cecina in B, il lungo Dionisi, ex Prato in C, l’altro lungo Lonati, da Vigevano in C, attuale capocannoniere della squadra con 35 punti, seguito da Forzieri con 29, uno dei giovani di scuola locale da segnalare per le buone prove nelle due partite iniziali, entrambe vinte, insieme a Santin.

COSMOCARE CUS PISA – La squadra di Scocchera è reduce da un successo netto e meritato in casa con il coriaceo Sansepolcro, affrontato con la tattica difensiva giusta e con un gruppo coeso, che ha fatto emergere alla distanza Giannelli e Spagnolli, ma anche gli atleti più giovani che partono dalla panchina, come Corbic, che ha giocato anche col naso rotto, mettendo in campo solidità e qualità, ed il diciannovenne Madeo, che ha dato equilibrio alla manovra quando chiamato in causa.

“La squadra, reduce da una bella prestazione -dichiara il ds Fiorindi- vuole dare continuità al proprio gioco, contro una compagine di livello, e accrescere la propria visibilità in città. Tra le iniziative messe in atto per favorire l’incontro con il pubblico, domenica, alla partita, sarà offerta birra agli studenti universitari”