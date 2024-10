Basket, in serie C il Cosmocare CUS Pisa cerca rilancio sul difficile campo di Prato

Pisa, 25 ottobre 2024 – Impegnativa trasferta del CUS Pisa, targato Cosmocare, nella quarta giornata del campionato di serie C. Il quintetto di Andrea Scocchera è infatti di scena, domenica a Prato, sul campo della Sim Tel Union Basket, che ha due punti in più in classifica, avendo perso, proprio sul proprio parquet, con il minimo scarto, contro la corazzata San Vincenzo. Per gli universitari, che nella scorsa giornata hanno difettato di personalità nel finale, si tratta di un test importante, nel percorso di crescita della prima parte della stagione.

SIM TEL UNION PRATO - Dopo aver conquistato una tranquilla salvezza, la squadra di coach Tommaso Paoletti, confermatissimo dopo che, arrivato in corsa in una situazione non facile, è riuscito a far quadrare i conti all'interno della squadra portandola a un finale di stagione di altissimo livello, ha perso quattro pedine importanti del roster come Biagi, Dionisi, Municchi e Bonetti. Paoletti si è affidato ai confermati play Guasti, all’attaccante Bogani (13 punti di media), al top scorer Corsi (15 punti), a Vignozzi e al capitano Cavicchi. Nuovi innesti sono il play Mendico, ex Laurenziana, come pure il giovane lungo Coltrinari ed il cecchino Ghiarè, già in B e in C gold con Montecatini, lo scorso anno in C a Fucecchio, ed il giovane centro Keita da Rapallo. La squadra ha vinto due partite su tre ed è reduce dal successo di Sansepolcro, sospinta dagli ottimi Bogani e Corsi, e dal sorprendente Keita, autore di una prestazione di livello sia in attacco, sia in difesa.

COSMOCARE CUS PISA – La squadra di Scocchera è ancora alla ricerca di una sua identità, che oscilla tra la prestazione solida contro Sansepolcro e quella messa in mostra nell’ultimo match contro Enic Pino Firenze, perso con un black out conclusivo, dopo aver dominato a lungo, che ha evidenziato una personalità ancora incompleta, soprattutto nei momenti topici. Il solo esperto Burgalassi ha infatti lottato finchè ha potuto per non cedere il comando del match.

"La squadra si è allenata bene -dichiara il ds Francesco Fiorindi- ed ha lavorato sia sulla tattica offensiva, sia, soprattutto, su possibili strategie difensive per limitare il potenziale degli attaccanti pratesi. Il campo ci dirà se il lavoro è stato positivo”.