Basket, in serie C il Cosmocare CUS Pisa cerca riscatto in casa con la capolista Fides

Pisa, 31 ottobre 2024 – Torna in casa per una gara molto impegnativa, il CUS Pisa, targato Cosmocare, nella quinta giornata del campionato di serie C. Il quintetto di Andrea Scocchera ospita infatti, domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi, la capolista Wetech’s Fides Montevarchi, imbattuta dopo quattro gare, che vanta successi importanti in trasferta a San Vincenzo e Pontassieve. Per gli universitari, che nelle ultime due giornate hanno difettato di personalità nel finale, si tratta di un test significativo per capire i reali obiettivi della stagione.

WETECH’S FIDES MONTEVARCHI – Ha cambiato poco la Wetech’s Fides Montevarchi, reduce da una tranquilla salvezza in serie C, dopo essere arrivata seconda nella stessa poule degli universitari, poi costretti ai play-out. Il confermato coach Riccardo Paludi può contare su un roster collaudato, formato nel reparto play-guardie dal capitano Francesco Dainelli, Marko Hasanaj, Gabriele Malatesta, dai tiratori Alberto Caponi, attuale capocannoniere, e Stefano Bonciani, e dagli esterni Filippo Sereni e Andrea Caponi. Le novità sono però più vicino a canestro, dove Tommaso Sereni è stato affiancato da due giocatori di grande valore, entrambi con frequentazioni in B e A2, Francesco Quaglia, trentasei anni, lo scorso anno perno della Synergy Valdarno in C, e Lorenzo Neri, ex Senigallia in B Interregionale, e prima reduce da due promozioni consecutive con Gema Montecatini, che, con i suoi 23 anni, è ancora in piena crescita.

COSMOCARE CUS PISA – La squadra di Scocchera, che presenta un potenziale offensivo nelle guardie di tutto rispetto per la categoria (emblematiche in tal senso le prestazioni di Ciano nell’ultima gara e di Burgalassi nella penultima), è ancora alla ricerca di una sua identità, e, soprattutto, di leader in grado di tenere ferma la linea difensiva e trascinare la squadra nei momenti topici del match. In casa contro Enic Pino Firenze e, domenica scorsa, sul campo della Union Prato, gli universitari hanno infatti commesso errori e disattenzioni troppo banali, a circa due minuti dalla fine, con black out e palle perse, che li hanno estromessi dalla volata conclusiva. Contro Fides Montevarchi, che ha dalla sua il favore del pronostico, per Burgalassi e compagni sarà importante mantenere concentrazione e determinazione, per poter quanto meno competere con una delle favorite per i play-off.