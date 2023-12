Basket, in serie C il Cosmocare Cus Pisa si aggiudica il derby con la Juve Pontedera

Pisa, 18 dicembre 2023 – Importante successo per il Cosmocare Cus Pisa Basket, nella seconda di ritorno del campionato di serie C, in occasione del derby con la Juve Pontedera. Gli uomini di Cristiano Forti hanno sempre guidato il match, concludendolo meritatamente con un vantaggio di 7 punti, che ribalta la sconfitta di 5 subita all’andata, consentendo così alla formazione pisana di essere in vantaggio negli scontri diretti. LA CRONACA – A differenza dell’andata, parte molto bene la compagine gialloblù che, con Cosci in regia, segna con fluidità, difendendo molto bene: il parziale di 22-15 nel primo quarto, con 10 punti di capitan Siena, ed il successivo di 14-12, con 8 punti di Carpitelli, la dicono lunga sulla grande intensità difensiva dei padroni di casa, al riposo sul 36-27. Alla ripresa del gioco, Pontedera diventa più solida in difesa, Fiorindi e compagni perdono il loro slancio offensivo e la partita diventa più dura per gli universitari, che riescono però ad incrementare il vantaggio di un canestro alla fine del terzo periodo (52-41), per poi cedere qualche punto nell’ultimo. Siena, autore di 8 punti, e soci riescono però a controllare, e Carpitelli segna il canestro del definitivo successo. I VALORI – Molto bene in difesa gli universitari, meno bene in attacco, con soli 66 punti segnati. Tra i singoli molto solido Carpitelli, con 21 punti 9 su 14 da due, 3 su 5 ai liberi e 9 rimbalzi, bene Siena, con 19 punti (3 su 6 da due, 3 su 7 da tre e 4 su 5 ai liberi), e Cosci, chiamato in regia per oltre due quarti. PROSSIMO TURNO – Nel turno infrasettimanale prenatalizio, ultimo del 2023, gli universitari sono sul campo di Agliana, reduce da un turno di riposo, raggiunta in classifica a quota dieci. All’andata si imposero nettamente i cussini, con una grande difesa e 12 triple, ma da allora Agliana è molto cresciuta e per batterla in casa ci vorrà una gara perfetta. Cus Pisa Cosmocare-Juve Pontedera 66-59 Parziali: 22-15, 14-12, 16-14, 14-18 Cus Pisa Cosmocare: Fiorindi 3, Cosci 6, Colombini, Trapani, Corbic, Spagnolli 5, Viviani 2, Siena 19, Giannelli 1, Carpitelli 21, Quarta 9. All.: Forti. Juve Pontedera: Ferrati, Regoli, Lucchesi, Fiore 1, G. Maltomini 14, A. Maltomini 11, Lemmi 11, Raugi 4, Onwuta, Doveri 7, Granchi 2, Minteh 9. All. Parcesepe Giuseppe Chiapparelli