Basket, in serie C il CUS Pisa cede il passo a Valdisieve come da pronostico

Pisa, 7 aprile 2025 – Niente da fare per il Cosmocare CUS Pisa, ormai retrocesso, nella penultima giornata del campionato di serie C. Opposti ad un Valdisieve già qualificato ai play-off ma intenzionato a scalare la griglia di partenza, agli uomini di Scocchera non è riuscito di ripetere la gara dell’andata, in cui, dopo una partenza diesel erano arrivati ad una sola lunghezza dai padroni di casa. Al ritorno, gli universitari hanno compromesso il match dopo la prima metà (-17 al riposo), senza però riuscire a rientrare mai in partita nella ripresa, pur limando lo svantaggio conclusivo.

LA CRONACA – Sceso in campo con Burgalassi, Cecconi, Spagnolli, Giannelli e Carpitelli, a cui Pescioli risponde con Rossi, Occhini, Simoncini, Ciacci e Municchi, il quintetto di Scocchera manda in fuga gli avversari già nel primo quarto. Ai pisani infatti non bastano 8 punti di Carpitelli e 5 di Burgalassi (1 tripla), per contenere gli avversari, che bucano ripetutamente la difesa cussina e concludono il parziale con un vantaggio a due cifre (17-27). Il secondo periodo vede ancora soccombere gli universitari, travolti da 4 triple fiorentine, a segno solo con Cosci (7 punti) e Spagnolli (4): si va al riposo con un punteggio molto difficile da ribaltare (29-46). Nella ripresa i padroni di casa provano infatti ad accorciare, senza però trovare significative brecce nella difesa avversaria. Giannelli, con 11 punti (2 triple) e Ciano con 5 punti (1 tripla) trascinano i gialloblù nel terzo periodo, ma il parziale non cambia l’andamento del match (50-64). Stesso copione nell’ultimo quarto, con le seconde linee in campo che trovano minuti e canestri, in particolare Colombini (5 punti ed 1 tripla), Cosci (3 con 1 bomba) e Apolloni (2), senza però riuscire ad invertire l’inerzia del match, che gli ospiti vincono per 68-80.

CUS Pisa Cosmocare-Valdisieve 68-80

Parziali: 17-27, 12-19, 21-18, 18-16

CUS Pisa: Ciano 9, Burgalassi 6, Cosci 10, Colombini 5, Cecconi 4, Corbic 2, Spagnolli 4, Giannelli 13, Apolloni 2, Carpitelli 11, Quarta 2. All.: Scocchera.

Valdisieve: Piccini N. 5, Rossi 8, Occhini 12, Simoncini 7, Lerede 12, Valletti 9, Volpi 7, Ciacci 5, Municchi 11, Piccini C. 2, Gustinelli 2, Tozzi. All.: Pescioli.