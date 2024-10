Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare cede ancora nel finale a Prato

Pisa, 28 ottobre 2024 – Ancora una sconfitta per il Cosmocare CUS Pisa, pure maturata negli ultimi minuti di gioco, come nella scorsa gara, sul campo di una coriacea Union Prato, dimostratasi più squadra nei momenti topici conclusivi. Gli uomini di Scocchera, ancora una volta a loro agio dalla lunga distanza con 7 triple, hanno infatti perso tre banali palloni consecutivi, quando si trattava di disputare la volata finale, regalando i due punti ai padroni di casa ed evidenziando così, con 14 palle perse a fronte delle 6 recuperate, preoccupanti limiti di tenuta per la categoria.

LA CRONACA – Partita avvincente in avvio, con le due squadre alternativamente al comando, trascinate da una parte da Spagnolli, autore di 5 punti e dall’altra da Bogani e Keita con 6: il primo quarto finisce con Prato in vantaggio con il minimo scarto (17-16). Nel secondo ancora equilibrio in campo, con gli uomini di Scocchera che, dopo un punteggio altalenante, vanno nello spogliatoio in perfetta parità (35-35). Nella ripresa gli universitari spingono di più, piazzano un break di 8-0 che li porta in vantaggio e chiudono il terzo periodo con 2 liberi di Burgalassi ed un canestro di Carpitelli allo scadere (48-52). Il quarto decisivo inizia con un perentorio 8-0 dei padroni di casa, ma il Cosmocare Cus non ci sta e tocca a Ciano prendere per mano la sua squadra e, con 2 triple (la seconda quasi da metà campo) e 2 liberi, riaprire il match al quinto (61-60). Prato torna però al comando (65-62) e tre palloni persi da alcuni gialloblù, la cui distrazione non è ammissibile in categoria, consente ai padroni di casa di portarsi sul 71-63 a 2’30” dalla fine. Nei secondi conclusivi ancora Ciano prova ad accorciare in lunetta, ma il risultato non cambia, assestandosi sul 75-66 per la Union Prato.

I VALORI – Ismael Ciano, con 19 punti, 8 su 9 in lunetta, 1 canestro e 3 triple è risultato protagonista in casa pisana, seguito da un positivo Corbic, che ha lottato sotto raggiungendo la doppia cifra insieme a Carpitelli (10 punti per entrambi). Buoni i 5 rimbalzi presi da Apolloni in 14 minuti di gioco.

Union Prato-CUS Pisa Cosmocare 75-66

Parziali: 17-16, 18-19, 13-17, 27-14

Sim Tel Union Prato: Mendico 7, Vignozzi, Bellandi 10, Bogani 18, Coltrinari 4, Corsi 2, Guasti 5, Lanari 2, Cavicchi 2, Keita 21, Ceccarelli, Ghiarè 4. All.: Paoletti.

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 19, Cosci, Colombini, Cecconi 5, Burgalassi 6, Spagnolli 5, Apolloni, Corbic 10, Giannnelli 8, Madeo, Carpitelli 10, Quarta 3. All.: Scocchera.