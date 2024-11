Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare cede in casa con Fides Montevarchi

Pisa, 4 novembre 2024 – Niente da fare per il Cosmocare CUS Pisa, nella gara interna con la capolista Wetech’s Fides Montevarchi, nella quinta giornata del campionato di serie C. Contro una squadra solida e completa in ogni reparto, nonostante assenze di peso, gli uomini di Scocchera hanno retto un solo quarto, per poi dare via libera ai più forti avversari, che hanno di fatto chiuso il conto dopo tre periodi.

LA CRONACA – L’avvio è stato incoraggiante per gli universitari, che, nonostante alcuni errori, sono stati spesso in vantaggio, concludendo il primo quarto sul 13-10. Nel secondo il divario tra le due compagini è però emerso in tutta la sua evidenza, con Neri e compagni in grado di raggiungere un vantaggio massimo di 12 lunghezze, per andare al riposo sul 24-33. Nella ripresa la musica non è cambiata, con Caponi e soci in grado di arrivare a 19 punti di divario dai ragazzi di Scocchera, alla fine del terzo parziale (33-52). Nell’ultimo, ininfluente, quarto, ci sono scampoli di gioco per tutti i gialloblù, che riescono almeno ad aggiudicarsi il periodo per 17-11.

I VALORI – In una serata certamente non positiva solo stati solo sette gli atleti a segno, con il solo Spagnolli in doppia cifra. Tra le cifre finali 7 sono le triple messe a segno, di cui 2 del giovane Madeo.

CUS Pisa Cosmocare-Wetech’s Fides Montevarchi 50-63

Parziali: 13-10, 11-23, 9-19, 17-11

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 5, Cosci, Colombini, Cecconi, Burgalassi 4, Spagnolli 12, Apolloni, Corbic 6, Giannnelli 8, Madeo 6, Carpitelli 9, Quarta. All.: Scocchera.

Wetech’s Fides Montevarchi: Marciano, Neri 18, An. Caponi, Hasanaj 1, Al.Caponi 18, T.Sereni 11, Dainelli 1, Bonciani 6, F.Sereni 1, Malatesta 7, Quaglia. All.: Paludi.