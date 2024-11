Sella vince contro Brindisi e scaccia la crisi. Bravo Tanfoglio, decide la tripla di Davis

sella cento

70

valtur brindisi

66

SELLA CENTO: Tamani, Ramponi, Henderson 8, Benvenuti 10, Alessandrini 5, Berdini 8, Sperduto 13, Davis 12, Nobile 8, Tanfoglio 6, Moretti. All. Di Paolantonio.

VALTUR BRINDISI: Laquintana 8, Arletti 3, Del Cadia 2, Fantoma, De Vico 4, Radonjic, Calzavara 12, Ndzie 6, Allen 13, Almeida 18. All. Bucchi.

Arbitri: Pazzaglia, Bartolini e Cattani.

Note: parziali 15-19; 38-33; 50-55.

Bentornata Benedetto. Dopo sei sconfitte consecutive si interrompe la crisi della Sella, che alla Baltur Arena batte Brindisi e torna alla vittoria che mancava da oltre un mese. La prova che ci voleva e la dimostrazione che restando lì, attaccati con la testa alla partita per tutti i 40 minuti, questa squadra se la può giocare, anche contro avversari di livello superiore. E poco importa se i pugliesi erano senza due giocatori chiave, come Ogden e Vildera: contavano solo i due punti e Cento li ha portati a casa, regalando alla sua gente una serata che mancava da un po’ da queste parti. E sono due punti che pesano, visto e considerato il successo di Piacenza, che avrebbe risucchiato proprio i biancorossi all’ultimo posto, lì dove invece ora c’è la squadra di Bucchi, al quarto stop di fila, nonché il settimo della stagione. Inizio convinto della Benedetto – senza capitan Delfino, che dall’Argentina mostra sui propri social la festa dei 20 anni dal trionfo olimpico di Atene, osannato dai presenti –, con Davis che apre le danze dall’arco, prima del 7-0 griffato Allen-Laquintana, che vale il primo affondo biancazzurro (7-12). Cento si riaccende con Sperduto, poi torna a piantarsi, scivolando a -7 (12-19), ma riuscendo ad accorciare al primo gong con Alessandrini (15-19). Decisamente meglio nel secondo quarto i biancorossi, anche se l’inizio non è dei più confortanti, con Almeida a martellare ancora dall’arco, imitato da Allen (22-29). A quel punto sale in cattedra Tanfoglio, che assieme a Davis e Nobile ribaltano la partita. La Sella mette la freccia e allunga ancora prima dell’intervallo con Sperduto (38-33 al 20’). Al rientro, Berdini rincara la dose (41-33), Almeida risponde, poi è Arletti a riavvicinare Brindisi, che rimette la testa avanti con Calzavara (48-49). I pugliesi chiudono avanti di 5 il terzo quarto, ma Benvenuti e Sperduto riassorbono quasi subito lo svantaggio (54-55). Da lì è un inseguimento punto a punto, con Allen a sparacchiare dall’arco e Henderson a ringraziare in lunetta (67-63) dopo la tripla di Davis. L’ultimo brivido lo produce Laquintana, dalla lunga distanza (67-66), prima dei liberi ancora di Henderson, quelli della staffa e del successo, 70-66.

Giovanni Poggi