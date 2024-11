Coach: "Sovrastati in voglia e intensità. Brutta partita"

È un coach Benedetto durissimo quello che commenta la sconfitta dei suoi sul campo del Petrarca Padova, un passo falso inaspettato che rallenta la corsa dell’Adamant in campionato: "Paghiamo una prestazione al di sotto delle nostre possibilità, i nostri avversari ci hanno sovrastato in voglia ed intensità, qualcuno dei miei forse pensa di giocare in un’altra categoria. Questo è un campionato dove chi è più agonista degli altri prevale, e noi siamo mancati sotto l’aspetto dell’atteggiamento. L’approccio in trasferta da un paio di partite a questa parte è penoso, così non va bene perché significa che non abbiamo imparato dagli errori dello scorso anno: dobbiamo capire che non esistono partite scontate, a maggior ragione fuori casa. La reazione dell’ultimo quarto? Deve essere nella nostra indole, dobbiamo renderci conto che questo non è un campionato facile: oggi è mancato l’agonismo, e questo non lo possiamo accettare. Padova ha meritato i due punti, noi torniamo a casa con le pive nel sacco e ora dobbiamo stare in silenzio e pensare a rimetterci in carreggiata. Non si può andare in trasferta e giocare con questa leggerezza, ci cospargiamo il capo di cenere: dobbiamo capire che giocare in questo modo non ci porterà da nessuna parte". L’involuzione dei biancazzurri è sotto gli occhi di tutti: la gara di Pordenone e l’ultimo quarto con Oderzo i primi campanelli d’allarme, e ora la squadra pare aver perso certezze.

j.c.