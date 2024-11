Di Paolantonio: "Merito del gruppo. Bella prova in attacco e in difesa"

Un brindisi alla vittoria, che arriva nel momento più difficile, con i biancorossi spalle al muro dopo sei sconfitte consecutive. Digiuno interrotto, finalmente, con un successo meritato e convincente: l’iniezione di fiducia migliore per cominciare il tour de force settimanale, che prevede prima la trasferta di Rimini e poi lo scontro diretto in casa con Piacenza. Ma prima, una gioia che coach Di Paolantonio vuole gustarsi fino in fondo. "Siamo molto contenti: ci siamo tolti una grossa scimmia dalle spalle – commenta entusiasta nel post-gara il coach della Sella –. La prova dei ragazzi è stata importante, su entrambe le metà campo: abbiamo cercato di farci inseguire da Brindisi e ci siamo riusciti. E’ stata la vittoria del gruppo, ma anche del mio staff, che lavora senza sosta, ogni giorno e tutto il giorno". Prova corale e capacità di resistere alle spallate, cosa che non era accaduta nelle uscite precedenti. "Nel terzo quarto abbiamo avuto un calo, ma sappiamo che le partite sono così, fatte da alti e bassi, e quando loro sono tornati avanti abbiamo avuto il merito di non disunirci, continuando a fare le nostre cose e tornando a contenerli molto bene in difesa. Alla fine non abbiamo avuto percentuali clamorose, ma aver chiuso con più assist rispetto alle palle perse è un dato significativo, che ci teniamo stretti. E’ un campionato lungo e difficile – conclude -, dove tutti avranno dei momenti sia negativi che positivi e dove le sorprese sono all’ordine del giorno. Ora ci attende un impegno tosto a Rimini: cercheremo di recuperare al meglio le energie, oltre a Delfino, che sarà di ritorno da un viaggio intercontinentale, poi saranno anche da valutare le condizioni di Nobile, che si è fatto male ad un dito".

