Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare cede in casa nello spareggio con Pontedera

Pisa, 2 dicembre 2024 – Svanito l’effetto del primo successo in trasferta, sul campo della Sancat Firenze, il Cosmocare CUS Pisa è tornato sulla terra, perdendo il derby della nona giornata del campionato di serie C, in casa con la Juve Pontedera. I ragazzi del rientrante coach Scocchera, tornato in panchina dopo tre gare di assenza, hanno disputato una serata da dimenticare in attacco, soprattutto nel tiro da tre punti, con una percentuale di realizzazione, di 3 su 22 tentativi, che non ha lasciato scampo alle chance universitarie.

LA CRONACA – Sceso in campo con Cecconi, Burgalassi, Quarta, Spagnolli e Carpitelli, il quintetto del cherubino ha giocato alla pari con gli avversari per tutto il primo quarto, concluso con un canestro di vantaggio dai cussini (18-16), trascinati dal miglior Carpitelli, autore di 10 punti. Nel secondo parziale Pontedera segna tre triple, contro una sola dei gialloblù, e va in fuga, riuscendo ad andare al riposo con 5 lunghezze di vantaggio (30-35). Al ritorno in campo dopo la sosta lunga, Burgalassi e compagni continuano il loro digiuno dall’arco, mentre Pontedera realizza due bombe e vola a +10 alla fine del terzo parziale (45-55), nonostante gli 8 punti messi a segno da un ispirato Spagnolli. Nell’ultimo, decisivo, quarto, i ragazzi di Scocchera provano a rientrare e si avvicinano agli ospiti, con 7 punti di Burgalassi e 5 di Cecconi (con una tripla), ma non riescono però mai a raggiungere la Juve.

I VALORI – In una serata disastrosa nel tiro da tre punti (tre sole le triple, una a testa per Burgalassi, Giannelli e Cecconi), sono stati Carpitelli e Spagnolli i giocatori nettamente più positivi. Il primo ha messo a segno 22 punti, con 9 su 14 da due, 4 su 8 ai liberi e 14 rimbalzi, il secondo ha realizzato 14 punti, con 6 su 9 da due, 2 su 2 in lunetta e 6 rimbalzi.

CUS Pisa Cosmocare-Juve Pontedera 67-73

Parziali: 18-16, 12-19, 15-20, 22-18

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 1, Cosci, Colombini, Cecconi 7, Burgalassi 11, Corbic, Spagnolli 14, Apolloni, Giannelli 3, Madeo, Carpitelli 22, Quarta 9. All.: Scocchera.

Juve Pontedera: Regoli 14, Lucchesi 3, Maltomini G. 6, Falchi 5, Maltomini A. 11, Cergolj 3, Mancini 17, Lorenzi, Doveri, Calvisi, Malfatti 14. All.: Becagli