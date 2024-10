Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare cede nel finale in casa con Pino Firenze

Pisa, 21 ottobre 2024 – Passo indietro del Cosmocare CUS Pisa, che, di fronte al proprio pubblico, non riesce a confermare il convincente successo del turno precedente, perdendo nel finale contro la capolista Enic Pino Firenze, al termine di un match condotto per trentasette minuti dagli universitari, in vantaggio anche di 11 lunghezze, che hanno staccato la spina negli ultimi 150”, subendo un parziale decisivo di 16-2.

LA CRONACA – Parte forte il Cosmocare CUS, che segna con Spagnolli e Ciano e si aggiudica il primo quarto per 19-10. Nel secondo continua il trend positivo per gli universitari, che raggiungono gli 11 punti di massimo vantaggio, in 10’ che vedono una tripla di Quarta ed i punti del fiorentino Lonati, che contribuisce ad accorciare le distanze al riposo (29-24). Nella ripresa la situazione si complica per l’uscita per falli di Carpitelli, che cambia l’assetto tattico del quintetto gualloblù, diminuendo le possibili soluzioni offensive pisane. Iniziato l’ultimo, decisivo, parziale con un canestro di vantaggio (40-38), la compagine di Scocchera ha subito il primo sorpasso dopo 2’ (40-42) grazie ad una tripla dell’ispirato e decisivo Forzieri, che segna 14 dei suoi 22 punti nel quarto periodo. Il Cosmocare CUS però non ci sta e con Francesco Burgalassi trova 9 punti che gli consentono di tornare al comando e rimanere attaccato al match fino al 49-50, a 2’25” dalla conclusione. Da quel momento in casa gialloblù cala il black out più completo e gli ospiti si aggiudicano in volata l’incontro.

I VALORI – Francesco Burgalassi con 17 punti, 7 su 13 da due, 1 su 3 da tre, è sicuramente l’unico protagonista in casa universitaria, in una serata che ha visto la percentuale di realizzazione da due punti sotto il 50%.

“Peccato per due punti persi molto importanti -dichiara il ds Fiorindi- con errori di cui dovremo far tesoro in settimana”

CUS Pisa Cosmocare-Pino Basket Firenze 51-58

Parziali: 19-10, 10-14, 11-14, 11-20

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 8, Cosci, Colombini, Cecconi, Burgalassi 17, Corbic, Spagnolli 6, Apolloni 1, Carpitelli 6, Giannnelli 7, Madeo, Quarta 6. All.: Scocchera.

Pino Basket Firenze: Santin 6, Marotta 2, Salvetti, Minnucci 2, Dionisi 11, Forzieri 22, Carlotti 2, Raggini 1, Calamassi, Balestra, Pacini 3, Lonati 9. All.: Miniati.